Вспышка mpox в Африке: ситуация выходит из-под контроля

Рост числа заболевших обезьяньей оспой в Африке составил 200% за неделю

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Число случаев заражения оспой обезьян, известной теперь как mpox, в Африке с начала 2024 года достигло 22,8 тысячи. За этот период от инфекции скончались 622 человека.

Фото: https://www.flickr.com/photos/niaid/53848418728/ by NIAID, CC BY 2.0

Вспышка mpox признана чрезвычайной ситуацией, и вопрос о её опасности стоит как никогда остро. За последнюю неделю количество инфицированных выросло на 200%. Эпицентром заболевания стала Демократическая Республика Конго (ДРК), где наиболее подвержены инфекции дети и подростки до 15 лет.

Ситуация осложняется тем, что медицинские службы предоставляют разные данные о числе заболевших и умерших. Это связано с тем, что одни службы учитывают только лабораторно подтверждённые случаи, тогда как другие включают и случаи с подозрением на mpox.

13 августа АЦКПЗ объявили на континенте чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за распространения mpox. Инфицированные выявлены уже в 18 странах Африки. 14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка mpox представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения.

Mpox — редкое вирусное заболевание, преимущественно встречающееся в отдалённых районах центральной и западной Африки, рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи заболевания от животного человеку был зарегистрирован в 1970 году в ДРК. Обычно смертность при вспышках mpox достигает 10%, причём наибольшее число смертей приходится на молодое население.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Monkeypox, сокращённо — Mpox, известна также как «африканская оспа») — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Возбудитель оспы обезьян — вирус mpox из семейства поксвирусов (прежнее его название — англ. monkeypox) генетически близок к вирусу натуральной оспы, возбудителю оспы человека