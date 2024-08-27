О каких психических заболеваниях свидетельствует бардак дома

Бардак в квартире: о каких проблемах с психикой это говорит

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков объяснил, о каких психических расстройствах может сигнализировать бардак в доме.

Фото: Flickr by Marco Verch, CC BY 2.0

Алексей Вилков рассказал, что если человек перестал следить за порядком в своей квартире или доме, то это может свидетельствовать о депрессии.

Ранее психиатр перечислил главные признаки клинической депрессии.

"В таком случае у человека есть серьёзная, очень выраженная апатия, равнодушие к себе, к окружающим. Он не ухаживает за собой, его не интересует то, что происходит в доме, то есть преобладает полное безразличие", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Он отметил, что родственникам следует проконсультироваться с врачом-психиатром.

Вилков объяснил, что бить тревогу нужно, когда захламлённость квартиры уже достигает своего пика. Сам человек при этом не может объяснить, почему он не следит за своим жильём.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония). Обычно также присутствуют некоторые из следующих симптомов: сниженная самооценка, потеря интереса к жизни и к привычной деятельности, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройства сна и аппетита, суицидальные тенденции. Тяжёлые формы депрессии характеризуются так называемой «депрессивной триадой»: снижением настроения, заторможенностью мышления и двигательной заторможенностью.