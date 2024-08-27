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В России введён 21-дневный карантин для контактировавших с носителями обезьяньей оспы

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от оспы обезьян
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Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян в России и снижению риска завоза вируса. Эти рекомендации были размещены на сайте ведомства 26 августа, в понедельник.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от оспы обезьян
Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, CC BY-SA 2.0

Эксперты рекомендуют изолировать на три недели тех, кто контактировал с носителями вируса. Также ведомство подчёркивает необходимость усиления мер по выявлению лиц с подозрительными симптомами, прибывших из стран с высоким уровнем заболеваемости.

Оспа обезьян проявляется подобно натуральной оспе, с такими симптомами, как повышенная температура и сыпь. Передача вируса происходит через тесные контакты, включая прикосновения, поцелуи или сексуальные акты, а также через заражённые предметы, такие как бельё, одежда и иглы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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