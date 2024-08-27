В России введён 21-дневный карантин для контактировавших с носителями обезьяньей оспы

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от оспы обезьян

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян в России и снижению риска завоза вируса. Эти рекомендации были размещены на сайте ведомства 26 августа, в понедельник.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, CC BY-SA 2.0

Эксперты рекомендуют изолировать на три недели тех, кто контактировал с носителями вируса. Также ведомство подчёркивает необходимость усиления мер по выявлению лиц с подозрительными симптомами, прибывших из стран с высоким уровнем заболеваемости.

Оспа обезьян проявляется подобно натуральной оспе, с такими симптомами, как повышенная температура и сыпь. Передача вируса происходит через тесные контакты, включая прикосновения, поцелуи или сексуальные акты, а также через заражённые предметы, такие как бельё, одежда и иглы.