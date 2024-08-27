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Врач раскрыла, чем грозит отказ от завтрака для школьников

Врач Беляева: у ребёнка отказ от завтрака может вызвать болезни щитовидной железы
1:15
Здоровье

Завтрак считается наиболее значимым из всех приёмов пищи, особенно для детей и подростков. Он обеспечивает организм энергией на протяжении всего дня и способствует правильному метаболизму. Отсутствие завтрака может вызвать серьёзные проблемы, сообщила врач общей практики Мария Беляева в интервью для интернет-издания Regions. ru.

Врач Беляева: у ребёнка отказ от завтрака может вызвать болезни щитовидной железы
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Согласно словам специалиста, учащемуся рекомендуется принимать пищу каждые 3,5-4 часа. Пропуск завтрака повышает риск возникновения метаболических расстройств, а также заболеваний эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта. При этом завтрак должен состоять из сбалансированных и полезных продуктов.

"Натощак нельзя есть фастфуд, жирную и тяжёлую пищу, а также много сладкого. Лучше всего позавтракать любой кашей, яйцами и творогом, добавив к ним фрукты", — объяснила Беляева.

Дополнительно, врач отметила, что предпочтительно принимать пищу в одно и то же время, чтобы организм адаптировался к режиму питания. Это поможет ребёнку быстрее привыкнуть к завтраку и просыпаться с желанием поесть.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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