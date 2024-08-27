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Эксперт сообщил, что клещи в перьевых подушках увеличивают риск возникновения бронхиальной астмы

Сомнолог Кудинов: клещи в подушках повышают риск развития заболеваний дыхательной системы
0:56
Здоровье

В интервью Общественной Службе Новостей врач-сомнолог Павел Кудинов предупредил об опасности, которую представляют клещи, обитающие в перьевых подушках.

Сомнолог Кудинов: клещи в подушках повышают риск развития заболеваний дыхательной системы
Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm, CC BY-SA 3.0

"Подушечные клещи великого вреда не приносят, но они увеличивают риски развития бронхиальной астмы и других заболеваний дыхательной системы. Аллергики, склонные к аллергии на пыль, тоже могут реагировать на эти подушки", — отметил специалист.

Эксперт отметил, что натуральные материалы, используемые в подушках и матрасах, могут повышать риск развития аллергии и, потенциально, бронхолегочных заболеваний у спящих на них людей.

Павел Кудинов подчеркнул, что правильно подобранные синтетические подушки и матрасы способствуют улучшению качества сна, благотворно влияют на состояние позвоночника и снижают риск, связанный с присутствием постельных клещей.

Уточнения

Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка», лат. Asthma bronchiale) — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей.

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков (боли суставов), заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак
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