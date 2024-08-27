Психолог рассказал, как подготовить ребёнка к детсаду

Психолог Лыков: в разговорах о детском саде должен присутствовать лишь позитив

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приближением нового учебного года, не только школьники, но и малыши, готовящиеся к первому посещению детского сада, стоят на пороге больших перемен в жизни. Психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков рассказал Радио 1, как помочь ребёнку преодолеть стресс и адаптироваться к новой среде, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Ключ к успешной подготовке ребёнка к детскому саду — это позитивное отношение самих родителей к этому событию.

"Первый совет родителям — перестаньте бояться сами. Если вы воспринимаете детский сад как радостный этап взросления вашего ребёнка, он будет считать так же, потому что дети понимают наши эмоции", — отметили психолог.

Евгений Лыков подчеркнул, что в разговорах о детском саде необходимо подчёркивать только положительные стороны.

Специалист рекомендует родителям показывать, что даже завидуют ребёнку, ведь теперь он будет проводить дни в играх с друзьями и на детской площадке. Полезно будет поделиться приятными воспоминаниями из собственного детства. Например, рассказать, что в саду вы научились многому полезному и интересному: рисовать, танцевать, петь, лепить, как подчеркнул Лыков.

"Стоит также предложить ребенку освоить какой-нибудь полезный навык: "Давай я научу тебя завязывать шнурки, а ты научишь других детей в саду". Такая перспектива может стать своеобразным стимулом", — уточнил эксперт.

Психолог добавил, что, по мнению многих специалистов, оптимальный возраст для начала посещения детского сада — три года, когда кризисы 2-3 лет уже оставлены в прошлом, ребёнок меньше зависит от матери и способен понять, что его не бросили, а вечером заберут домой.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).