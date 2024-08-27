Психолог рассказал, как подготовить ребёнка к детсаду

С приближением нового учебного года, не только школьники, но и малыши, готовящиеся к первому посещению детского сада, стоят на пороге больших перемен в жизни. Психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков рассказал Радио 1, как помочь ребёнку преодолеть стресс и адаптироваться к новой среде, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Ключ к успешной подготовке ребёнка к детскому саду — это позитивное отношение самих родителей к этому событию.
"Первый совет родителям — перестаньте бояться сами. Если вы воспринимаете детский сад как радостный этап взросления вашего ребёнка, он будет считать так же, потому что дети понимают наши эмоции", — отметили психолог.
Евгений Лыков подчеркнул, что в разговорах о детском саде необходимо подчёркивать только положительные стороны.
Специалист рекомендует родителям показывать, что даже завидуют ребёнку, ведь теперь он будет проводить дни в играх с друзьями и на детской площадке. Полезно будет поделиться приятными воспоминаниями из собственного детства. Например, рассказать, что в саду вы научились многому полезному и интересному: рисовать, танцевать, петь, лепить, как подчеркнул Лыков.
"Стоит также предложить ребенку освоить какой-нибудь полезный навык: "Давай я научу тебя завязывать шнурки, а ты научишь других детей в саду". Такая перспектива может стать своеобразным стимулом", — уточнил эксперт.
Психолог добавил, что, по мнению многих специалистов, оптимальный возраст для начала посещения детского сада — три года, когда кризисы 2-3 лет уже оставлены в прошлом, ребёнок меньше зависит от матери и способен понять, что его не бросили, а вечером заберут домой.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!