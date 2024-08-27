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Гастроэнтеролог рассказала, при каких заболеваниях нужно отказаться от дыни

Гастроэнтеролог посоветовала отказаться от дыни людям с острой стадией болезней ЖКТ
1:14
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупреждает, что дыню не следует употреблять людям с обострением воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, кишечными инфекциями и острой стадией панкреатита.

Гастроэнтеролог посоветовала отказаться от дыни людям с острой стадией болезней ЖКТ
Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, CC BY-SA 3.0

"Нужно помнить, что дыня содержит белки, которые могут вызвать аллергическую реакцию — сыпь на коже, отек слизистых оболочек, зуд, диарею", — добавила гастроэнтеролог, которую цитирует URA.RU.

Екатерина Кашух отмечает, что здоровому человеку можно съедать около 300-500 граммов дыни в день, разделив это количество на несколько порций и употребляя их в течение дня. Однако она советует не переедать, так как это может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, вздутию и метеоризму.

Дыня содержит воду, антиоксиданты, сахара, витамины группы A, C, P и фолиевую кислоту, а также калий, кремний и железо. Этот фрукт низкокалориен — на 100 граммов мякоти приходится до 40 килокалорий. Дыню можно употреблять в качестве десерта или использовать в приготовлении фруктовых и овощных салатов.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

Панкреати́т (лат. pancreatitis, от др.-греч. πάγκρεας — «поджелудочная железа», и -itis — «воспаление») — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. При воспалении поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её (самопереваривание). Ферменты и токсины, которые при этом выделяются, часто сбрасываются в кровоток и могут серьёзно повредить другие органы (мозг, лёгкие, сердце, почки и печень).

Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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