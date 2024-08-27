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Врачи Тюмени заменили 13-летнему мальчику часть сердца на протез

Тюменские врачи провели ребёнку сложнейшую операцию, заменив протезом часть сердца
0:59
Здоровье

В Тюмени врачи успешно провели сложную и редкую операцию по замене митрального клапана сердца 13-летнего мальчика на искусственный механический протез.

Тюменские врачи провели ребёнку сложнейшую операцию, заменив протезом часть сердца
Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

У подростка было диагностировано тяжёлое и редкое заболевание сердца, вызванное инфекцией. Из-за болезни митральный клапан сердца нагноился и частично разрушился, сообщает URA.RU.

Операция длилась пять часов. Врачи использовали инновационный метод, добавив в контур аппарата искусственного кровообращения колонку с фильтрами, которая задерживает бактерии и содержит циркулирующий иммунный комплекс.

После операции состояние мальчика значительно улучшилось, температура тела нормализовалась, а признаки воспаления исчезли. Подросток быстро восстановился и был выписан из больницы. Однако ему предстоит пройти курс антибактериальной терапии в течение следующих шести месяцев.

Уточнения

Клапан — часть сердца, образованная складками его внутренней оболочки (эндокард), обеспечивает однонаправленный ток крови путём перекрывания венозных и артериальных проходов.

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень. Население города — 861 098 (2024) человек, четвёртый по населению город Сибири, восемнадцатый по численности населения город России. Первый русский город в Сибири. Носит почётное звание «Город трудовой доблести».

Хирурги́ческая опера́ция хирурги́ческое вмеша́тельство или операти́вное вмеша́тельство (от др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — рука и ἔργον — действие, работа и лат. operatio — работа, действие) — комплекс воздействий на ткани или органы человека (или животного), проводимых врачом с целью лечения, диагностики, коррекции функций организма, выполняемый с помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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