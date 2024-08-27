Диетолог объяснила, какого цвета яблокам стоит отдавать предпочтение

Диетолог рассказала, какие яблоки полезнее — красные, жёлтые или зелёные

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яблоки — это не только вкусный, но и полезный продукт. Они содержат множество витаминов и минералов, которые благотворно влияют на организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Разные сорта яблок обладают своими особенностями: зелёные содержат меньше сахара и калорий, но больше кислот и клетчатки, полезны для зубов и подходят для людей с диабетом. Жёлтые яблоки богаты пектином и эффективно выводят шлаки, полезны для печени. Красные яблоки полезны для сердечно-сосудистой системы и почек, но не рекомендуются диабетикам.

По мнению диетолога Полины Журавлёвой, выбор определённого сорта яблок зависит от индивидуальных потребностей организма.

"Перечислять все сорта не буду, укажу цвета. Стоит отметить, что именно тот цвет, который вам нравится больше или хочется съесть, интуитивно подталкивает к тому, чего вам не хватает в организме в данный момент", — отметила эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Зелёные яблоки содержат меньше сахара и калорий, но больше кислот и клетчатки, что полезно для зубов, не вызывает аллергии, сжигает жир и подходит для диабетиков.

Жёлтые яблоки богаты пектином и эффективно выводят шлаки из организма, формируя здоровую микрофлору и способствуя желчеотделению, что полезно для печени.

Красные яблоки полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек и печени, а также способствуют красоте кожи и ровному цвету лица. Однако диабетикам их употребление не рекомендуется.

Главное, по мнению Журавлёвой, выбирать яблоки, выращенные естественным путём, без использования пестицидов и воска на кожуре, и включать их в свой рацион.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя, реже выращивают яблоню сливолистную. Размер красных, зелёных, жёлтых или оранжевых шаровидных плодов 5—13 см в диаметре. Происходит из Центральной Азии, где до сих пор произрастает дикорастущий предок яблони домашней — яблоня Сиверса. На сегодняшний день существует множество сортов этого вида яблони, произрастающих в различных климатических условиях. По времени созревания отличают летние, осенние и зимние сорта, более поздние сорта отличаются хорошей стойкостью.