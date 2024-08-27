Тест на гибкость тела, по итогам которого можно точно узнать, сколько лет жизни осталось

Эндокринолог Павлова рассказала о тесте на продолжительность жизни Flexindex

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Гибкие люди живут дольше, доказали учёные. Об исследовании теста на гибкость тела сообщила в телеграме эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Тест Flexindex — это система из 20 упражнений/движений, которые задействуют семь групп суставов: голеностопную, коленную, тазобедренную, туловищную, лучезапястную, локтевую и плечевую. Пациенты должны вращать плечом, разгибать ногу в колене и сгибать руку в локте. Диапазон этих движений, сила и равновесие оцениваются в баллах и суммируются.

Результаты теста более трёх тысяч людей в возрасте 46-65 лет подвергла анализу международная команда исследователей. Их выводы вышли в статье на страницах Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Риск смерти в ближайшее десятилетие оказался значимо выше у тех, кому упражнения на гибкость давались с трудом, что подтверждено наблюдениями в течение в среднем 12,9 лет.

Женщины с плохими результатами теста имели почти в пять раз более высокий риск смерти.

Мужчины с низкими показателями имели вдвое больший риск умереть по сравнению с гибкими испытуемыми.

При этом женщины выполняли упражнения примерно на 35% лучше мужчин, даже если те были их сильно моложе (61-65 лет против 46-50), что странно, потому что с возрастом подвижность суставов, наоборот, должна уменьшаться из-за потери мышечной массы и истощения хрящевой ткани. Для профилактики этих процессов необходима физическая активность.