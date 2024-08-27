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Пять популярных, но абсолютно бесполезных, а порой и вредных методов лечения и диагностики

Врач Варданян призвал отказаться от бесполезных медицинских методов
2:53
Здоровье » Здоровье и профилактика

Далеко не все пользующиеся медицинские методики показаны большинству из нас, предупредил терапевт Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян. Он рассказал «Газете.Ru», каких назначений лучше избегать.

Врач Варданян призвал отказаться от бесполезных медицинских методов
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Онкомаркеры

Ничего они не показывают: могут быть повышены из-за ОРВИ, а могут быть в норме при незначительном онкологическом поражении.

«Анализы на онкомаркеры назначают онкологи, когда их пациенты с уже диагностированным раком проходят химио- или иммунотерапию. Чтобы не повторять КТ поражённого органа слишком часто, анализ на онкомаркеры проводится до начала курса химиотерапии и через неделю после него. Если значение снизилось, значит, лечение подобрано правильно, и оно работает — можно продолжать», — объяснил врач.

Иммуномодуляторы

Эффективность лекарственных препаратов или БАД, которые якобы стимулируют иммунитет, не доказана.

«Есть только один истинный иммуномодулятор — вакцинация. Вакцины содержат инактивированные, уничтоженные вирусы, которые не проявляют себя активно и не могут размножаться. И организм самостоятельно формирует иммунный ответ — «тренируется» перед встречей с настоящим активным вирусом», – рассказал собеседник издания.

Витамин D

Показан только при установленном анализом дефиците. «Измерять уровень витамина D нужно у пациентов из группы высокого риска — это пожилые люди, которые большую часть времени проводят дома, и беременные женщины», – уточнил специалист.

Пробиотики

Здоровым людям с нормальным рационом питания не нужны, польза у больных не доказана. А могут быть и опасными: «В отличие от лекарств, препараты с пробиотиками не проходят обязательную проверку и сертификацию. Компаниям-производителям не нужно доказывать, что заявленный на этикетке состав соответствует содержимому. Поэтому высок риск нарваться на «пустышку».

Витаминные капельницы

Витамины без очевидных показаний бесполезны. Не говоря уж о том, что внутривенный способ введения небезопасен. «Доказательная медицина придерживается мнения, что любое внутривенное введение препаратов должно происходить только по показаниям — неважно, какое вещество вводится: физраствор, раствор кристаллоидов (калия, натрия, хлора), препарат железа или витамины», – подчеркнул Варданян.

«Избыток калия может привести к аритмии, фибрилляции желудочков — а это уже жизнеугрожающее состояние. А избыток натрия может стать причиной отёка головного мозга», – предупредил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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