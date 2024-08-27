Пять популярных, но абсолютно бесполезных, а порой и вредных методов лечения и диагностики

Врач Варданян призвал отказаться от бесполезных медицинских методов

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Далеко не все пользующиеся медицинские методики показаны большинству из нас, предупредил терапевт Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян. Он рассказал «Газете.Ru», каких назначений лучше избегать.

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Онкомаркеры

Ничего они не показывают: могут быть повышены из-за ОРВИ, а могут быть в норме при незначительном онкологическом поражении.

«Анализы на онкомаркеры назначают онкологи, когда их пациенты с уже диагностированным раком проходят химио- или иммунотерапию. Чтобы не повторять КТ поражённого органа слишком часто, анализ на онкомаркеры проводится до начала курса химиотерапии и через неделю после него. Если значение снизилось, значит, лечение подобрано правильно, и оно работает — можно продолжать», — объяснил врач.

Иммуномодуляторы

Эффективность лекарственных препаратов или БАД, которые якобы стимулируют иммунитет, не доказана.

«Есть только один истинный иммуномодулятор — вакцинация. Вакцины содержат инактивированные, уничтоженные вирусы, которые не проявляют себя активно и не могут размножаться. И организм самостоятельно формирует иммунный ответ — «тренируется» перед встречей с настоящим активным вирусом», – рассказал собеседник издания.

Витамин D

Показан только при установленном анализом дефиците. «Измерять уровень витамина D нужно у пациентов из группы высокого риска — это пожилые люди, которые большую часть времени проводят дома, и беременные женщины», – уточнил специалист.

Пробиотики

Здоровым людям с нормальным рационом питания не нужны, польза у больных не доказана. А могут быть и опасными: «В отличие от лекарств, препараты с пробиотиками не проходят обязательную проверку и сертификацию. Компаниям-производителям не нужно доказывать, что заявленный на этикетке состав соответствует содержимому. Поэтому высок риск нарваться на «пустышку».

Витаминные капельницы

Витамины без очевидных показаний бесполезны. Не говоря уж о том, что внутривенный способ введения небезопасен. «Доказательная медицина придерживается мнения, что любое внутривенное введение препаратов должно происходить только по показаниям — неважно, какое вещество вводится: физраствор, раствор кристаллоидов (калия, натрия, хлора), препарат железа или витамины», – подчеркнул Варданян.

«Избыток калия может привести к аритмии, фибрилляции желудочков — а это уже жизнеугрожающее состояние. А избыток натрия может стать причиной отёка головного мозга», – предупредил он.