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Кислородные коктейли: реальная польза и возможные риски

Влияние кислородных коктейлей на здоровье
0:58
Здоровье

Кислородные коктейли становятся популярными в фитнес-клубах, спа-салонах, школах и детских садах, но их реальная польза вызывает вопросы. Эти напитки содержат жидкую основу (молоко, воду, сок), кислород и пенообразователь, что помогает насыщать организм кислородом, укреплять иммунитет и улучшать метаболизм.

Влияние кислородных коктейлей на здоровье
Фото: flickr.com by Magic Madzik from Lodz, Poland, CC BY 2.0

Рекомендуется употреблять коктейли за 1,5 часа до еды или через 2 часа после, по 2-3 порции в сутки в течение 10-30 дней. Особенно полезны коктейли для беременных женщин, так как они улучшают кровообращение и защищают от гипоксии плода.

Однако людям с бронхиальной астмой, язвой и сердечными аритмиями следует быть осторожными, так как эти напитки могут вызвать аллергию или другие побочные эффекты. Перед началом курса лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Кислоро́д (химический символ — O, от лат. Oxygenium) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8. == Литература == Кислород : [арх. 3 января 2023] / Зломанов В. П. // Киреев — Конго. — М. : Большая российская энциклопедия, 2009. — С. 59. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 14). — ISBN 978-5-85270-345-3. Рябин В. А., Остроумов М. А., Свит Т. Ф. Термодинамические свойства веществ. Справочник. — Л.: Химия, 1977. — 392 с.

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. == Литература == Аллергия / Медуницына Е. Н. // А — Анкетирование. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 507. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 1). — ISBN 5-85270-329-X. (Аллергия : [арх. 7 октября 2022] / Медуницына Е. Н. // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2016.). Аллергические болезни / Медуницына Е. Н. // А — Анкетирование. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 506. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 1). — ISBN 5-85270-329-X. (Аллергические болезни : [арх. 15 июня 2024] / Медуницына Е. Н. // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2016.). Аутоиммунные болезни // Анкилоз — Банка. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 498. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 2). — ISBN 5-85270-330-3. (Аутоиммунные болезни : [арх. 17 октября 2022] // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2016.).

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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