Как хлеб на закваске защищает от диабета

Диетолог о пользе хлеба на закваске для контроля сахара в крови

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб на закваске изготавливается путём ферментации, что делает его полезнее традиционного белого хлеба. Сертифицированный диетолог Бет Червони объясняет, что в процессе ферментации образуются пребиотики, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника.

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Этот хлеб также имеет более низкий гликемический индекс, что способствует медленному повышению уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом.

Кроме того, ферментация снижает содержание натуральных сахаров и изменяет структуру углеводов, что уменьшает их воздействие на уровень сахара в крови.

Уточнения

Диетоло́гия (от греч. δίαιτα — образ жизни и питания, и λόγος — учение) — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях. == Литература == Эвенштейн З. М. Популярная диетология. — М.: Экономика, 1990. — 319 с. — ISBN 5-282-00766-5. Диетология : руководство / Под ред. А.Ю. Барановского. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2017. — 1104 с. — ББК 51.23. — УДК 615.874. — ISBN 978-5-496-02276-7. Тель, Л. З. Нутрициология : Учебн. для ВУЗов / Л. З. Тель, И. Э. Коман, А. А. Абдулдаева … [и др.]. — ЛигТерра, 2017. — 544 с. — (Спутник врача). — ISBN 978-5-4235-0255-3.

Закваска — микробиологический (чаще всего, бактериальный) состав, вызывающий брожение. Используется для сквашивания молока с целью получения кисломолочных продуктов (в том числе сыра, йогурта, простокваши, кефира), для приготовления теста и напитков (в частности, кваса и пива). == Литература == Закваски бактериальные // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1957. — Т. II. — Стб. 878—879. — 567 с.