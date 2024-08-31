Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой
Правда о фиксации нарушений: мифы и реальность о дорожных камерах
Кошки с высоким IQ: топ-3 самых умных пород
Как системы безопасности в Genesis GV80 могут раздражать
Влияние кислородных коктейлей на здоровье
Подготовка грядок для зимнего лука и чеснока: советы по удобрениям
Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями
Пловчиха Виктория Ищиулова о завоевании бронзовой награды: я просто в шоке, что у меня получилось это сделать
Советы по сбору урожая свеклы: на что обратить внимание

Как хлеб на закваске защищает от диабета

Диетолог о пользе хлеба на закваске для контроля сахара в крови
0:39
Здоровье

Хлеб на закваске изготавливается путём ферментации, что делает его полезнее традиционного белого хлеба. Сертифицированный диетолог Бет Червони объясняет, что в процессе ферментации образуются пребиотики, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника.

Диетолог о пользе хлеба на закваске для контроля сахара в крови
Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Этот хлеб также имеет более низкий гликемический индекс, что способствует медленному повышению уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом.

Кроме того, ферментация снижает содержание натуральных сахаров и изменяет структуру углеводов, что уменьшает их воздействие на уровень сахара в крови.

Уточнения

Диетоло́гия (от греч. δίαιτα — образ жизни и питания, и λόγος — учение) — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях. == Литература == Эвенштейн З. М. Популярная диетология. — М.: Экономика, 1990. — 319 с. — ISBN 5-282-00766-5. Диетология : руководство / Под ред. А.Ю. Барановского. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2017. — 1104 с. — ББК 51.23. — УДК 615.874. — ISBN 978-5-496-02276-7. Тель, Л. З. Нутрициология : Учебн. для ВУЗов / Л. З. Тель, И. Э. Коман, А. А. Абдулдаева … [и др.]. — ЛигТерра, 2017. — 544 с. — (Спутник врача). — ISBN 978-5-4235-0255-3.

Закваска — микробиологический (чаще всего, бактериальный) состав, вызывающий брожение. Используется для сквашивания молока с целью получения кисломолочных продуктов (в том числе сыра, йогурта, простокваши, кефира), для приготовления теста и напитков (в частности, кваса и пива). == Литература == Закваски бактериальные // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1957. — Т. II. — Стб. 878—879. — 567 с.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
Альянс НАТО поддерживает действия ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Последние материалы
Подготовка грядок для зимнего лука и чеснока: советы по удобрениям
Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями
Пловчиха Виктория Ищиулова о завоевании бронзовой награды: я просто в шоке, что у меня получилось это сделать
Советы по сбору урожая свеклы: на что обратить внимание
Казанское метро тестирует оплату с помощью биометрии
Как выбрать подходящие колёсные диски для вашего автомобиля
Как сделать губы мягкими и здоровыми: лайфхаки от косметолога
Пентагон отказался отправлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
Диетолог о пользе хлеба на закваске для контроля сахара в крови
Чем опасны модификации световых приборов автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.