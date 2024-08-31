Как отличить хронические кожные заболевания от инфекционных

Дерматолог объяснила, как отличить атопический дерматит от чесотки

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук и дерматолог Юлия Галлямова развеяла мифы о кожных заболеваниях, пояснив, что большинство из них являются хроническими и не заразны.

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Она объяснила, что аллергический дерматит, псориаз, экзема и атопический дерматит не передаются через контакт или общие предметы.

Эти болезни, несмотря на внешнее сходство, не стоит путать с инфекционными заболеваниями, такими как стрептодермия или чесотка, которые действительно могут передаваться. Юлия подчеркивает важность консультации с врачом для точного диагноза.

Уточнения

Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος — кожа + лат. itis — переходить, превращаться) — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора. == Литература == Якобзон Л.Я. Дерматит // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Арьев Т.Я. Термические поражения. — Л.: Медицина, 1966. — 704 с. — 8000 экз. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.