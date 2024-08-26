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Диетолог рассказал про вред сладостей из аптеки

Диетолог Лазуренко: сахар в аптечных сладостях негативно влияет на метаболизм
2:09
Здоровье

Из-за употребления таких сладостей из аптеки, как гематоген или аскорбинка, у человека могут начаться проблемы с метаболизмом. Как оказалось, это может случиться из-за большого количества сахара в составе. Об этом заявила информационному агентству NewsInfo.ru диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт медицинского центра "Медгород" Наталья Лазуренко.

Диетолог Лазуренко: сахар в аптечных сладостях негативно влияет на метаболизм
Фото: National Cancer Institute by Rhoda Baer, PDM

Первым делом, на что эксперт просит обращать внимание, — это состав. От него зависит то, как много питательных элементов можно получить от того или иного продукта. Однако есть вероятность, что продающиеся в специализированных организациях системы здравоохранения конфеты не будут содержать в себе нужное для организма человека количество витамина C или же такого важного микроэлемента, основного компонента гемоглобина, который переносит кислород в крови по всему организму, как железо. Наталья Лазуренко объяснила, что подобные сладости, скорее, являются биологически активной добавкой, чем каким-то серьезным фармацевтическим препаратом.

Эксперт акцентировала внимание на том, что помимо отсутствия достаточного количества необходимых микроэлементов в подобных сладостях, в их составе, как правило, можно увидеть не очень маленькое количество сахара. При этом речь идет о сахаре любого вида, будь это добавленный сахар или, например, фруктоза. Наличие этого сахара, которого, как правило, добавляют в кондитерские изделия в большом количестве, может привести к чрезмерности продукта в рационе питания. В случае если человек переусердствует с употреблением данной продукции, возрастает вероятность наступления проблем с метаболизмом как в жировом, так и в углеводном обмене.

Нутрициолог подытожила, что если человек желает наполнить свою организм различными витаминами, то ему стоит отказаться от покупки конфет из аптеки. Более того, здоровым перекусом такой товар тоже нельзя назвать, добавила Наталья Лазуренко.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Гематоге́н (лат. Haematogenum, от др.-греч. αἷμα «кровь» и γένος — «рождение») — биологически активная добавка с содержанием железа, популярная в СССР.

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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