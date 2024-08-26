Офтальмолог объяснил, как ребёнку не испортить зрение в школе

Офтальмолог Куренков: школьнику с близорукостью не надо садиться за первую парту

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Школьник может избежать комплексы упражнений для глаз, если у него отсутствуют какие-либо проблемы со зрением. Более того, страдающим близорукостью несовершеннолетним не надо в обязательном порядке занимать первую парту. Об этом информационному агентству NewsInfo.Ru рассказал врач-офтальмолог, профессор, а также доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

Фото: commons.wikimedia.org by Громыко Григорий Олегович, CC BY-SA 3.0

Как сообщил специалист, перед тем, как вновь переступить порог школы, необходимо посетить офтальмолога. Он уточнил, что данная мера необходима даже для тех несовершеннолетних, которые не жалуются на зрение. По словам Вячеслава Куренкова, поход к врачу нужен для того, чтобы постоянно контролировать какие-либо изменения в зрении ребенка, так как именно в школьное время человек больше всего подвержен получению близорукости или любых других проблем. После того как прошла проверка, можно выбирать соответствующую парту.

Как оказалось, в современные дни необходимость садиться за первую парту больше не является необходимостью. Эксперт информировал, что в случае обнаружения у школьника близорукости, врачи прописывают ему очки, в которых он должен находиться все свое учебное время. Однако в наше время одними очками дело не ограничивается, так как в случае разрешения доктора несовершеннолетний вполне может пользоваться линзами.

По поводу подготовки и организации собственного пространства доктор медицинских наук уверил, что тут надо больше беспокоиться за домашнюю обстановку. По его словам, в школах на сегодняшний день все оборудовано специально для занятий. Однако дома необходимо будет задуматься по поводу надлежащего света. Освещение не должно быть чересчур сильное или, наоборот, еле включенное.

"Настольная лампа должна быть не менее 40 и не более 60 вват в старых измерениях", — поделился врач-офтальмолог.

При этом настроить современные светодиодные лампы еще проще, ведь всю необходимую информацию можно найти в инструкции, объяснил он.

Ко всему прочему, эксперт затронул тему зарядки для глаз. По его словам, это не является необходимой мерой, если, конечно, зарядка не была назначена ребенку врачом. При отсутствии проблем с аккомодацией и в целом со зрением зарядку можно не делать. Вячеслав Куренков аргументировал это тем, что урок и перемена в учебных заведениях специально рассчитаны так, чтобы несовершеннолетний успевал дать отдохнуть глазам.

Профессор также уверяет, что на переменах ученик должен отдыхать без телефона и книг. Лучшее, что он может сделать в перерыв, — это просто пообщаться с одноклассниками.

Уточнения

Близору́кость (также — миопи́я, от др.-греч. μύω — «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Этот дефект заключается в том, что из-за аномалии преломления (рефракции) изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Близорукость является разновидностью аметропии. Для решения этой проблемы можно пользоваться очками или контактными линзами с отрицательными значениями оптической силы.