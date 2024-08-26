Учёные обнаружили, что варёный картофель способен снизить риск смерти

100 граммов картофеля в сутки способны снизить риск смерти — эндокринолог

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дневное потребление 100 граммов картофеля с учетом 4% может уменьшить риск смерти. В первую очередь это касается смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследование, проведенное учеными, включало анализ данных о 77 тысячах человек в возрасте 18-63 лет, которые прошли три проверки здоровья в 1974 - 1988 годах. Результаты показали, что те, кто ел по 14 и более варёных картофелин в неделю, имели более низкий риск смерти.

"Это ни в коем случае не призыв есть картошку в огромных количествах. Любого продукта должно быть в меру, иначе можно нанести себе непоправимый вред", — отметила Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Врач отметила, что не стоит есть горячую картошку. Если продукт будет полагаться комнатной температуре, не будет резкого скачка глюкозы в крови, а полезные бактерии получат условия для активного развития.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 — органическое соединение, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).