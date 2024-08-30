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Какие ароматы помогут избавиться от стресса

Эксперт рассказал, как ароматы помогают справиться со стрессом
0:41
Здоровье

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Роман Опарин рассказал о том, как ароматерапия помогает справляться со стрессом.

Эксперт рассказал, как ароматы помогают справиться со стрессом
Фото: Freepik by freepik, PDM

Он отметил, что ароматы, такие как:

  • лаванда,
  • розмарин,
  • ромашка,

обладают расслабляющим эффектом и помогают снизить уровень стресса и тревожности.

В то время как мята и цитрусовые ароматы стимулируют и улучшают настроение. Также есть ароматы, способствующие улучшению концентрации, снятию головной боли и укреплению иммунной системы. По словам эксперта, эффект ароматерапии связан с работой нервной системы и восприятием запахов.

Уточнения

Ароматерапи́я — разновидность альтернативной медицины, в которой используются полезные свойства растительных эфирных масел, она используется в салонах красоты и массажных кабинетах. == Литература == Войткевич, С. А. Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии. : справ. — М. : Пищевая промышленность, 1999. — 329 с. — ISBN 5-89703-008-1.

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом. == Литература == Эфирные масла // Большая Советская энциклопедия (в 30 т.) / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: «Советская Энциклопедия», 1978. — Т. XXX. — С. 320–321. — 632 с. Эфирные масла // Большая Медицинская энциклопедия (в 30 т.) / Гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: «Советская Энциклопедия», 1986. — Т. 28. — С. 390. — 544 с.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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