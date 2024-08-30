Влияние сладкого завтрака на ваше здоровье

Биохимик о вреде сладкого завтрака для здоровья

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Биохимик Джесси Инхауспе указала на опасность сладкого завтрака. Она советует заменить традиционные сладости и выпечку на белковую пищу, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Сладкие завтраки, по словам Джесси, могут вызвать ухудшение настроения и уровня энергии в течение дня. Вместо этого рекомендуется начинать день с таких продуктов, как хумус, авокадо, омлет с сыром фета и помидорами или остатки ужина.

Белок помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы, что способствует лучшему самочувствию и стабильной энергии.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. == Литература == Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. В 3 томах. — М.: Мир, 1994. — ISBN 5-03-001986-3.

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 — органическое соединение, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. == Литература == Линевич Л. И. Глюкоза // Химическая энциклопедия : в 5 т. / Гл. ред. И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1: А — Дарзана. — С. 589–590. — 623 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-008-8. Терней А. Современная органическая химия : в 2 т.. — М. : Мир, 1981. — Т. 2. Schenck F. W. Glucose and Glucose-Containing Syrups (англ.) // Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. — Wiley, 2006. — doi:10.1002/14356007.a12_457.pub2. Ельницкий А. П. Химия : учеб. для 11-го кл. учреждений общ. средн. образования с рус.яз. обучения / А. П. Ельницкий, Е. И. Шарапа. — 3-е изд., пересмотр. и доп. — Минск : Нар. асвета, 2013. — 318 с. : ил. ISBN 978-985-03-1960-9.