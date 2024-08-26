Врач предостерёг о чрезвычайной опасности восточного энцефалита лошадей для человека

Врач Зверев: восточный энцефалит лошадей способен спровоцировать поражение органов у людей

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россиянам сообщили о степени опасности восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ) для человека. Эпидемиолог Виталий Зверев рассказал "Вечерней Москве", что переносчиками этой инфекции являются комары особой разновидности, отсутствующие в России.

Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer, PDM

В США, штате Массачусетс, подтвердился первый с 2020 года случай заражения человека, в результате чего был введён вечерний карантин. Жителям рекомендовано не выходить из дома после 17 часов; эта мера будет действовать до наступления заморозков.

По словам специалиста, ВЭЛ получила своё название из-за распространения среди лошадей, но также представляет опасность для человека. Симптомы включают геморрагическую лихорадку и поражение внутренних органов, что может привести к тяжёлому течению болезни и даже летальному исходу.

"Специализированной вакцины для людей от этой инфекции, насколько мне известно, нет. Во всяком случае я не слышал, чтобы их испытывали. А лечение в случае ВЭЛ назначается симптоматическое", — уточнил врач.

Виталий Зверев добавил, что в данном случае не ожидается массовой эпидемии. Однако, несмотря на отсутствие в России комаров-переносчиков ВЭЛ, необходимо быть осторожными при поездках в другие страны.

Уточнения

Восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ) — редкое вирусное заболевание, передающееся комарами и поражающее лошадей, людей, а также птиц. Заболевание вызывается вирусом восточного энцефалита лошадей.

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