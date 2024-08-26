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"Лучше не увлекаться": врач раскрыла наиболее опасный вид чая

Диетолог: чаем из пакетиков лучше не увлекаться — только в походе
1:09
Здоровье

Чай в пакетиках является самым небезопасным вариантом этого напитка, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Москве 24". Она указала на наличие опасных примесей в пакетиках, таких как пыль и частицы пластика.

Диетолог: чаем из пакетиков лучше не увлекаться — только в походе
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Кроме того, пакетированный чай подвержен быстрому развитию плесени, отметила специалист. Она рекомендовала россиянам употреблять такой чай только в исключительных случаях.

"Поэтому чаем из пакетиков лучше не увлекаться, а использовать только в крайних случаях — в качестве удобного походного варианта", — уточнила специалист.

При выборе чая Елена Соломатина советует ориентироваться на крупнолистовой чай в прозрачной упаковке, который должен быть цельным и не содержать мелко измельчённых частиц. Также, если возможно, стоит понюхать чай и проверить его срок годности. Врач подчеркнула, что не следует пить более четырёх чашек чая в день, независимо от его типа. Хранить чай нужно в сухом и тёмном месте, чтобы избежать появления бактерий и плесени.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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