Врачи призывают россиян отказаться от самостоятельного лечения коронавируса

Самолечение коронавируса опасно для окружающих — врач

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди считают, что они лучше врачей знают о своём здоровье, поэтому предпочитают самолечение вместо визита к специалистам. Это чрезвычайно опасно, особенно в контексте коронавируса.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Терапевт Татьяна Романенко в интервью телеканалу "Звезда" объяснила одну из главных опасностей этого подхода. Она отметила, что люди, которые самостоятельно лечат ковид, становятся угрозой не только для себя, но и для других, способствуя распространению более агрессивных микробов.

"Есть категория пациентов, которые тест прошли, у них выявилась корона, они занимаются самолечением, начинают принимать антибиотики на всякий случай. Антибактериальные препараты на вирус не действуют, болезнь идёт своим чередом", — возмутилась специалист.

В результате такого самолечения страдает иммунная система, изменяется микрофлора, и некоторые антибиотики перестают быть эффективными. Врач подчеркнула необходимость соблюдения социальной дистанции с такими людьми из-за их заразности. Она также рекомендовала всем, у кого появляются симптомы заболевания, немедленно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).