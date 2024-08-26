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Врачи призывают россиян отказаться от самостоятельного лечения коронавируса

Самолечение коронавируса опасно для окружающих — врач
1:16
Здоровье

Некоторые люди считают, что они лучше врачей знают о своём здоровье, поэтому предпочитают самолечение вместо визита к специалистам. Это чрезвычайно опасно, особенно в контексте коронавируса.

Самолечение коронавируса опасно для окружающих — врач
Фото: Freepik by freepik, PDM

Терапевт Татьяна Романенко в интервью телеканалу "Звезда" объяснила одну из главных опасностей этого подхода. Она отметила, что люди, которые самостоятельно лечат ковид, становятся угрозой не только для себя, но и для других, способствуя распространению более агрессивных микробов.

"Есть категория пациентов, которые тест прошли, у них выявилась корона, они занимаются самолечением, начинают принимать антибиотики на всякий случай. Антибактериальные препараты на вирус не действуют, болезнь идёт своим чередом", — возмутилась специалист.

В результате такого самолечения страдает иммунная система, изменяется микрофлора, и некоторые антибиотики перестают быть эффективными. Врач подчеркнула необходимость соблюдения социальной дистанции с такими людьми из-за их заразности. Она также рекомендовала всем, у кого появляются симптомы заболевания, немедленно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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