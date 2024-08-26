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Врач перечислила 6 наиболее полезных продуктов для сердца

Гранаты и бананы полезны для здоровья сердца — кардиолог
1:31
Здоровье

Вместо лечения сердечно-сосудистых заболеваний, лучше предотвратить их появление. Для этого не требуется ничего экстраординарного, достаточно придерживаться здорового образа жизни, избегать вредных привычек, поддерживать физическую активность и правильно питаться. О том, какой рацион полезен для сердца, рассказала кардиолог и аритмолог Мария Серова, как сообщает сайт aif.ru.

Гранаты и бананы полезны для здоровья сердца — кардиолог
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0

"Важно придерживаться сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами. Сосудам сердца также необходимы источники клетчатки и антиоксиданты, которые укрепляют стенки сосудов и регулируют уровень сахара в крови", — уточнила врач.

Для пожилых людей полезны гранаты, богатые витаминами A, B, C, E и железом. Бананы, благодаря содержанию калия, способствуют укреплению сердечной мышцы. Помидоры улучшают кровообращение и состояние нервной системы, а пектин в тыкве помогает предотвратить атеросклероз.

Также стоит включить в меню грецкие орехи, содержащие омега-3 жирные кислоты, растительные стероиды и клетчатку. Достаточно съедать небольшую горсть орехов каждый день для получения нужных веществ. Овсяная каша поддерживает стабильный уровень сахара в крови и снижает уровень "плохого" холестерина, как отметила врач.

Уточнения

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замёрзший) — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Васютина Екатерина
Проводит лечение пациентов с ИБС, артериальной гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, нарушениями ритма, проведит ЭКГ, суточное ЭКГ-и АД-мониторирование, пробы с физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил тест).
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