Врач перечислила 6 наиболее полезных продуктов для сердца

Гранаты и бананы полезны для здоровья сердца — кардиолог

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вместо лечения сердечно-сосудистых заболеваний, лучше предотвратить их появление. Для этого не требуется ничего экстраординарного, достаточно придерживаться здорового образа жизни, избегать вредных привычек, поддерживать физическую активность и правильно питаться. О том, какой рацион полезен для сердца, рассказала кардиолог и аритмолог Мария Серова, как сообщает сайт aif.ru.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0

"Важно придерживаться сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами. Сосудам сердца также необходимы источники клетчатки и антиоксиданты, которые укрепляют стенки сосудов и регулируют уровень сахара в крови", — уточнила врач.

Для пожилых людей полезны гранаты, богатые витаминами A, B, C, E и железом. Бананы, благодаря содержанию калия, способствуют укреплению сердечной мышцы. Помидоры улучшают кровообращение и состояние нервной системы, а пектин в тыкве помогает предотвратить атеросклероз.

Также стоит включить в меню грецкие орехи, содержащие омега-3 жирные кислоты, растительные стероиды и клетчатку. Достаточно съедать небольшую горсть орехов каждый день для получения нужных веществ. Овсяная каша поддерживает стабильный уровень сахара в крови и снижает уровень "плохого" холестерина, как отметила врач.

Уточнения

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замёрзший) — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты.