Отсутствие личностного роста и жизненной цели может спровоцировать деменцию

The Guardian: причиной деменции может cтать отсутствие личностного роста и жизненных целей

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные сообщили о взаимосвязи между низким уровнем психологического благополучия и риском развития деменции.

Фото: Freepik by Ads, CC0

Согласно исследованию, проведённому учёными из Университета Иллинойса, отсутствие целей в жизни и ограниченные возможности для личностного роста могут увеличить вероятность возникновения умеренных когнитивных нарушений, которые впоследствии могут перерасти в деменцию, пишет The Guardian.

В ходе исследования учёные наблюдали за 910 участниками в течение в среднем 14 лет, оценивая их психологическое благополучие, включающее наличие целей в жизни, позитивные отношения с окружающими, личностный рост, самопринятие и автономность. В результате у 29% участников были диагностированы умеренные когнитивные нарушения, а у 34% из них впоследствии развилась деменция.

Анализ данных показал, что участники с нарушениями имели более низкий уровень психологического благополучия по сравнению с теми, у кого таких проблем не было. Также было отмечено, что у людей с психологическими проблемами когнитивные функции ухудшались быстрее.

Доктор Ричард Оукли из Общества Альцгеймера подчеркнул важность заботы о психическом благополучии и социальной активности для снижения риска развития деменции. Однако он также отметил необходимость проведения дополнительных исследований для определения точной связи между психологическим благополучием и когнитивными нарушениями.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В отличие от умственной отсталости (ранее — олигофрении), представляющей собой недоразвитие психики, деменция — это распад психических функций, происходящий в результате заболевания или повреждения головного мозга после завершения его созревания.

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой). Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.