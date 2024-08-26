Перечислены гормоны, дефицит которых постепенно разрушает мозг

На функционирование головного мозга влияют различные гормоны, в том числе те, которые производит щитовидная железа. Их недостаток способен вызвать резкое ухудшение памяти, сообщила РИАМО врач-невролог Галина Чудинская.
"Для работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поэтому нормальный уровень глюкозы, холестерина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины, железа очень важен для нормальной памяти", — поделилась Галина Чудинская.
Кроме того, для поддержания хорошей памяти необходимы полноценный семи-восьмичасовой сон и сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов, белков и жирных кислот. Нормальное артериальное давление также способствует здоровой работе клеток головного мозга; важно, чтобы оно находилось в пределах 110/70 — 130/80.
Тревожные состояния, депрессия и стресс негативно влияют на память и концентрацию внимания. В таких состояниях человек может забывать названия известных предметов или события, отметила доктор.
Креатини́н — конечный продукт креатин-фосфатной реакции. Креатинин образуется в мышцах и затем выделяется в кровь.
Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.