Перечислены гормоны, дефицит которых постепенно разрушает мозг

Дефицит некоторых гормонов способен вызвать ухудшение памяти — невролог

На функционирование головного мозга влияют различные гормоны, в том числе те, которые производит щитовидная железа. Их недостаток способен вызвать резкое ухудшение памяти, сообщила РИАМО врач-невролог Галина Чудинская.

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"Для работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поэтому нормальный уровень глюкозы, холестерина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины, железа очень важен для нормальной памяти", — поделилась Галина Чудинская.

Кроме того, для поддержания хорошей памяти необходимы полноценный семи-восьмичасовой сон и сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов, белков и жирных кислот. Нормальное артериальное давление также способствует здоровой работе клеток головного мозга; важно, чтобы оно находилось в пределах 110/70 — 130/80.

Тревожные состояния, депрессия и стресс негативно влияют на память и концентрацию внимания. В таких состояниях человек может забывать названия известных предметов или события, отметила доктор.

Уточнения

Креатини́н — конечный продукт креатин-фосфатной реакции. Креатинин образуется в мышцах и затем выделяется в кровь.

Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).