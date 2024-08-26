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Перечислены гормоны, дефицит которых постепенно разрушает мозг

Дефицит некоторых гормонов способен вызвать ухудшение памяти — невролог
Здоровье

На функционирование головного мозга влияют различные гормоны, в том числе те, которые производит щитовидная железа. Их недостаток способен вызвать резкое ухудшение памяти, сообщила РИАМО врач-невролог Галина Чудинская.

Дефицит некоторых гормонов способен вызвать ухудшение памяти — невролог
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

"Для работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поэтому нормальный уровень глюкозы, холестерина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины, железа очень важен для нормальной памяти", — поделилась Галина Чудинская.

Кроме того, для поддержания хорошей памяти необходимы полноценный семи-восьмичасовой сон и сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов, белков и жирных кислот. Нормальное артериальное давление также способствует здоровой работе клеток головного мозга; важно, чтобы оно находилось в пределах 110/70 — 130/80.

Тревожные состояния, депрессия и стресс негативно влияют на память и концентрацию внимания. В таких состояниях человек может забывать названия известных предметов или события, отметила доктор.

Уточнения

Креатини́н — конечный продукт креатин-фосфатной реакции. Креатинин образуется в мышцах и затем выделяется в кровь.

Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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