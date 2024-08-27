Не только поддерживает зрение: пять полезных свойств черники, о которых вы могли не знать

Черника не только укрепляет зрение, но и помогает предотвратить рак

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Черника — это маленькие тёмно-фиолетовые ягоды с кисловато-сладким вкусом и вяжущей текстурой. Они содержат витамины А, В и С, марганец, магний и кальций, а также дубильные вещества и пектин. Антоцианы — ещё один важный компонент черники.

Фото: shopify.com by Matthew Henry, PDM

Чернику часто рекомендуют для улучшения зрения, но она также обладает множеством других полезных свойств. Например, она снижает уровень глюкозы в крови, оказывает противовоспалительное действие и помогает в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, деменции и других возрастных заболеваний.

Улучшение зрения: черника помогает улучшить зрение, повышая сопротивляемость капилляров и замедляя прогрессирование помутнения хрусталика. Поддержка иммунитета и противовоспалительный эффект: антоцианы и витамин C, содержащиеся в чернике, оказывают противовоспалительное действие и поддерживают иммунную систему. Помощь в лечении и профилактике диабета: антоцианы способствуют снижению риска развития сахарного диабета.

Профилактика рака: черника обладает противораковым потенциалом, снижая пролиферацию опухолевых клеток и уровень инсулиноподобного фактора роста-1. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний: регулярное употребление черники уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря снижению уровня холестерина ЛПНП/ТГ и повышению уровня холестерина ЛПВП.

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные). Ягоды съедобны для людей. Ягоды и листья используются в лекарственных целях. Иногда чернику также выращивают в декоративных целях на альпийских горках.

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве. Зрительная система обеспечивает функцию зрения.