Не только поддерживает зрение: пять полезных свойств черники, о которых вы могли не знать

Черника — это маленькие тёмно-фиолетовые ягоды с кисловато-сладким вкусом и вяжущей текстурой. Они содержат витамины А, В и С, марганец, магний и кальций, а также дубильные вещества и пектин. Антоцианы — ещё один важный компонент черники.
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Чернику часто рекомендуют для улучшения зрения, но она также обладает множеством других полезных свойств. Например, она снижает уровень глюкозы в крови, оказывает противовоспалительное действие и помогает в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, деменции и других возрастных заболеваний.
Улучшение зрения: черника помогает улучшить зрение, повышая сопротивляемость капилляров и замедляя прогрессирование помутнения хрусталика.
Поддержка иммунитета и противовоспалительный эффект: антоцианы и витамин C, содержащиеся в чернике, оказывают противовоспалительное действие и поддерживают иммунную систему.
Помощь в лечении и профилактике диабета: антоцианы способствуют снижению риска развития сахарного диабета. Профилактика рака: черника обладает противораковым потенциалом, снижая пролиферацию опухолевых клеток и уровень инсулиноподобного фактора роста-1.
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний: регулярное употребление черники уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря снижению уровня холестерина ЛПНП/ТГ и повышению уровня холестерина ЛПВП.
Уточнения
Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
Ягоды съедобны для людей. Ягоды и листья используются в лекарственных целях. Иногда чернику также выращивают в декоративных целях на альпийских горках.
Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве. Зрительная система обеспечивает функцию зрения.
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.