В кабачках нашли пользу для здоровья

Наряду с брокколи, кабачки содержат сульфорафан — вещество-онкопротектор, защищающее от развития злокачественных новообразований, сообщила РИАМО семейный нутрициолог Ксения Уваровская.
Кроме того, кабачки очищают печень, благодаря клетчатке помогают работе кишечника, а петин как губка впитывает излишки холестерина и выводит из организма.
"Кабачки ещё способствуют выведению лишней жидкости, оказывая мочегонное действие, и снижают артериальное давление — всё это благодаря калию — 524 мг на порцию 200 г, что составляет почти 17% от суточной нормы. Также они стимулируют иммунный ответ — содержат почти половину суточной нормы (34 г на 200 г) витамина С, одного из главных антиоксидантов", — рассказала собеседница издания.
В кабачках также найдены каротиноиды лютеин и зеаксантин, благотворно влияющие на здоровье органов зрения, добавила эксперт по питанию.
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.