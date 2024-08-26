В кабачках нашли пользу для здоровья

Нутрициолог заявила о пользе кабачков для профилактики онкозаболеваний

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Наряду с брокколи, кабачки содержат сульфорафан — вещество-онкопротектор, защищающее от развития злокачественных новообразований, сообщила РИАМО семейный нутрициолог Ксения Уваровская.

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Кроме того, кабачки очищают печень, благодаря клетчатке помогают работе кишечника, а петин как губка впитывает излишки холестерина и выводит из организма.

"Кабачки ещё способствуют выведению лишней жидкости, оказывая мочегонное действие, и снижают артериальное давление — всё это благодаря калию — 524 мг на порцию 200 г, что составляет почти 17% от суточной нормы. Также они стимулируют иммунный ответ — содержат почти половину суточной нормы (34 г на 200 г) витамина С, одного из главных антиоксидантов", — рассказала собеседница издания.

В кабачках также найдены каротиноиды лютеин и зеаксантин, благотворно влияющие на здоровье органов зрения, добавила эксперт по питанию.