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Стоматолог рассказала, из-за чего происходит воспаление десен

Самолечение воспаления десен может привести к пародонтозу
3:36
Здоровье

Когда у нас возникают проблемы со здоровьем, мы часто обращаемся к интернету или знакомым за информацией и советами. Однако важно помнить, что самолечение может привести к серьёзным последствиям.

Самолечение воспаления десен может привести к пародонтозу
Фото: en.wikipedia.org by Билл Брэнсон is licensed under public_domain

Гигиенист Инна Гришина рассказала о том, почему опасно заниматься самолечением при воспалении дёсен.

Если у вас воспалилась десна и вы точно знаете, что воспаление возникло из-за травмы, например, зубной щёткой, нитью или твёрдой пищей, то можете попробовать домашнее лечение. Используйте лекарственные растения, такие как ромашка, календула, шалфей и кора дуба, для аппликаций на повреждённый участок десны. Также подойдут лечебные гели и бальзамы на основе антисептиков. Обычно такое воспаление проходит быстро и больше не беспокоит, пишет сайт aif.ru.

Однако если раньше подобных воспалений не было, и вы заметили, что десны болят, кровоточат и изменили форму, став более объёмными и красными, то немедленно обратитесь к стоматологу. Самолечение в этом случае не поможет, так как причина воспаления может быть серьёзной. Без профессиональной помощи воспаление может перейти в хроническую форму и привести к пародонтозу.

Существует множество причин, которые могут вызвать воспаление дёсен. Наиболее распространённой является механическая травма, о которой мы уже упоминали.

Если воспаление вызвано бактериальным налётом, стоматолог сначала проведёт профессиональную гигиену полости рта, удалив зубные отложения со всех зубов. Затем врач может назначить полоскание антисептиками и аппликации гелями в домашних условиях.

Воспаление дёсен может возникнуть как у детей, так и у взрослых. Одной из причин является прорезывание зубов, которое происходит у детей и взрослых, например, при росте зубов мудрости. Симптомы одинаковы — боль и воспаление дёсен. Однако подход к лечению различается: детям при прорезывании зубов назначают аппликации гелями, которые снимают воспаление и обезболивают. У взрослых при прорезывании зубов мудрости этот метод не всегда эффективен. В таких случаях часто приходится прибегать к хирургическому вмешательству, такому как иссечение десневого капюшона или даже удаление зуба.

Также воспаление дёсен может быть связано с рядом заболеваний, например, с цингой, вызванной недостатком витамина С. В этом случае полоскание антисептическими растворами или отварами лекарственных трав и смазывание дёсен не помогут. Необходимо вылечить основное заболевание, и проблема с дёснами решится сама собой.

Воспаление дёсен может быть локальным, затрагивающим небольшой участок, или генерализованным, охватывающим обширные области. При лечении локальных воспалений дёсен обычно достаточно использования гелей и бальзамов без необходимости ополаскивания всей полости рта антисептиками. Можно использовать любой спрей для горла на этот участок, так как все спреи, применяемые при заболеваниях горла, содержат антисептики и обезболивающие компоненты, которые подходят для лечения воспаления дёсен.

В заключение следует отметить, что при проблемах с дёснами необходимо обратиться к стоматологу и не заниматься самолечением.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Жолудева Галина
Проводит диагностику и лечение зубо-челюстных деформаций, исправление неправильного прикуса при помощи съёмных и несъемных ортодонтических аппаратов, устанавливает брекеты и пластины
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