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Что предпринять, чтобы снизить вред, наносимый сидячим образом жизни

Как уменьшить негативное влияние сидячего образа жизни?
1:46
Здоровье

Сидячий образ жизни может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как остеохондроз, сколиоз, нарушение кровообращения и ухудшение общего самочувствия. Однако существуют способы минимизировать негативные последствия сидячего образа жизни.

Как уменьшить негативное влияние сидячего образа жизни?
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Для начала следует правильно организовать рабочее место и расположение монитора и кресла. Необходимо держать спину прямо, но не напрягать её, опираясь на спинку кресла с естественным изгибом. Бедра должны быть параллельны полу, а предплечья свободно лежать на подлокотниках кресла. Монитор должен находиться на расстоянии вытянутой руки от тела, а верхняя треть экрана — на уровне глаз.

Кроме того, нужно использовать специальные приспособления, такие как подставки для ног и клавиатуры, чтобы избежать синдрома запястного канала. Важно также правильно питаться, сокращая употребление сладостей, мучных изделий и простых углеводов, и есть меньше хлеба, капусты, яблок и бобовых культур.

Для поддержания здоровья необходимо регулярно менять положение тела и делать небольшие перерывы каждые 20 минут, откидываясь на спинку стула, расправляя плечи и совершая повороты и наклоны головы. Также полезно делать упражнения, которые можно выполнять, не вставая с рабочего места, например, сгибания и разгибания коленей, круговые движения голеностопами и плечами, вращение головой и напряжение и расслабление мышц ягодиц.

Соблюдая эти рекомендации, можно существенно снизить вред от сидячего образа жизни и поддерживать здоровье даже при длительном пребывании в кресле.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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