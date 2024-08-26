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Свердловской области угрожает вспышка бешенства осенью

В разных районах Свердловской области участились случаи бешенства
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Здоровье

Осенью 2024 года в Свердловской области может произойти вспышка бешенства.

В разных районах Свердловской области участились случаи бешенства
Фото: Flickr by Alaska Region U.S. Fish & Wildlife Service, PDM

Как сообщает "Царьград", случаи заболевания участились в Ирбите, Камышлове и Белоярском районе.

Основными переносчиками бешенства считаются лисы, собаки, мыши, крысы и бездомные животные. В июле 2024 года в Академическом районе Екатеринбурга был найден мёртвый лисёнок, погибший от бешенства. В связи с этим в 27 близлежащих домах был введён карантин. Жителям запретили выпускать домашних животных без присмотра на улицу. Также ветеринары рекомендуют бесплатно вакцинировать питомцев.

В последнее время лисы часто появляются в Академическом микрорайоне. Специалисты напоминают, что диких животных нельзя гладить и кормить. Также следует избегать попыток поиграть с ними.

Уточнения

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространённостью и заболеваемостью в развитых странах.

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Административный центр — город Екатеринбург.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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В разных районах Свердловской области участились случаи бешенства
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