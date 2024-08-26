Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Рашевская: руки не должны находиться за спиной во время публичного выступления
Зоологи успешно протестировали способ защиты австралийских крокодилов от токсичных жаб
Российские туристы массово отказываются от поездок в Грецию из-за проблем с визами
Как овсянка помогает увеличить урожай огурцов и томатов
Звезда сиквела "Битлджуса" Дженна Ортега в детстве боялась клоуна из первого фильма
Почему наземные животные не могут восстанавливать утраченные части тела
Перекупщик предупреждает: почему трейд-ин не всегда выгоден для покупателя
Биотехнолог Куликов: к сырам с плесенью следует относиться с осторожностью
Санкции против России лишили Whittier Seafood крабов

Как не убить человека дефибриллятором

Кардиолог Конев признал небезопасным использование дефибриллятора дилетантом
1:25
Здоровье

С 1 сентября законодательно разрешено применять автоматические дефибрилляторы при оказании первой помощи россиянам, не имеющем соответствующей профессиональной подготовки. С этой целью аппараты установят в торговых центрах и т. п. общественных местах.

Кардиолог Конев признал небезопасным использование дефибриллятора дилетантом
Фото: Pixabay by JamesRein, PDM

"Надо просветительскую работу большую провести прежде, чем такие принимать законы. Это моё мнение", — прокомментировал нововведение кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев в разговоре с Pravda.Ru.

Если дефибриллятор разрядить об здорового человека, ему ничего не сделается, заверил врач. "А вот если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и у него нарушения электролитные сопутствующие есть, то могут быть осложнения различного толка. Поэтому не так уж это и безопасно", — предупредил он.

"Хотя во всём мире опыт-то есть. Во всём мире широко довольно-таки, в каждом публичном месте есть указатели, где стоит дефибриллятор. Спасение жизни в этом случае перевешивает риски", — добавил собеседник издания.

"Это палка о двух концах: с одной стороны — польза, а с другой стороны — вред. Вред и пользу тут надо взвешивать, всё на весах. Моё мнение я высказал — что всё-таки нужно предварительно проводить просветительскую работу", — заключил он.

Уточнения

Автомати́ческий нару́жный дефибрилля́тор (АНД) — портативное электронное устройство, которое автоматически диагностирует некоторые нарушения сердечного ритма, и может выполнить дефибрилляцию, если определяет показания к ней. В отличие от ручных дефибрилляторов, АНД предназначен для использования в процессе оказания первой помощи людьми без медицинского образования.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук
Что будет с Telegram? Технически надавить на Дурова невозможно, но можно политически Любовь Степушова Под Торецком два батальона ВСУ попали в окружение, с ними больше нет связи Дмитрий Плотников
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
Три самых преданных породы собак на свете
Слоёное тесто: приготовьте идеальное тесто самостоятельно
Слоёное тесто: приготовьте идеальное тесто самостоятельно
Последние материалы
Экономист Валентин Катасонов предсказал дальнейшее ослабление рубля
Мария Шарапова вложила деньги в компанию, замораживающую яйцеклетки
Названы самые отвратительные поступки пассажиров, которые раздражают всех в самолёте
У попугаев обнаружены территориальные диалекты
По "половине" уцелевшей энергосистемы Украины нанесён массированный удар
Эксперт Артимович признал бесполезным удаление чувствительной информации из Telegram
Преимущества и недостатки обновлённого Hyundai i10: что стоит знать
Как приготовить шашлык с использованием гранатового маринада
В Госдуме выдвинули инициативу о запрете шоковых ошейников для собак
Александр Овечкин вошёл в тройку лучших капитанов по версии Bleacher Report
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.