Как не убить человека дефибриллятором

Кардиолог Конев признал небезопасным использование дефибриллятора дилетантом

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С 1 сентября законодательно разрешено применять автоматические дефибрилляторы при оказании первой помощи россиянам, не имеющем соответствующей профессиональной подготовки. С этой целью аппараты установят в торговых центрах и т. п. общественных местах.

Фото: Pixabay by JamesRein, PDM

"Надо просветительскую работу большую провести прежде, чем такие принимать законы. Это моё мнение", — прокомментировал нововведение кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев в разговоре с Pravda.Ru.

Если дефибриллятор разрядить об здорового человека, ему ничего не сделается, заверил врач. "А вот если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и у него нарушения электролитные сопутствующие есть, то могут быть осложнения различного толка. Поэтому не так уж это и безопасно", — предупредил он.

"Хотя во всём мире опыт-то есть. Во всём мире широко довольно-таки, в каждом публичном месте есть указатели, где стоит дефибриллятор. Спасение жизни в этом случае перевешивает риски", — добавил собеседник издания.

"Это палка о двух концах: с одной стороны — польза, а с другой стороны — вред. Вред и пользу тут надо взвешивать, всё на весах. Моё мнение я высказал — что всё-таки нужно предварительно проводить просветительскую работу", — заключил он.

Уточнения

Автомати́ческий нару́жный дефибрилля́тор (АНД) — портативное электронное устройство, которое автоматически диагностирует некоторые нарушения сердечного ритма, и может выполнить дефибрилляцию, если определяет показания к ней. В отличие от ручных дефибрилляторов, АНД предназначен для использования в процессе оказания первой помощи людьми без медицинского образования.