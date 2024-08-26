Риск развития болезней сердца выше у тех, кто много времени проводил с гаджетами в молодости

Привычка сидеть перед экраном увеличивает риск ишемической болезни сердца

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое американскими учёными, показало, что каждый лишний час, проведённый перед экраном начиная с 20 лет, повышает вероятность возникновения этих проблем со здоровьем, особенно у мужчин. Об этом пишет Journal of General Internal Medicine.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В исследовании участвовали 4318 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Учёные наблюдали за ними более 30 лет, чтобы выяснить, как привычка проводить время перед экраном влияет на вероятность развития сердечных патологий в будущем.

Результаты показали, что каждый дополнительный час просмотра телевизора или использования гаджетов в возрасте 23 лет увеличивает риск ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний. Расовая принадлежность и пол также влияют на эту связь.

Особенно тревожная ситуация наблюдается среди мужчин. У молодых людей, которые проводили много времени за просмотром телевизора в 23 года, риск развития ишемической болезни сердца и инсульта в зрелом возрасте значительно выше, чем у женщин.

Учёные также обнаружили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний не зависит от уровня физической активности. Это означает, что даже если человек активно занимается спортом, но при этом много времени проводит перед экраном, его шансы избежать серьёзных заболеваний сердца и сосудов не увеличиваются.

Результаты исследования подчёркивают необходимость пересмотреть рекомендации по образу жизни для молодых людей. Периоды молодости и среднего возраста являются критическими для формирования привычек, которые могут оказать долгосрочное влияние на здоровье. Пренебрежение этими рекомендациями может стоить многих лет жизни.

Уточнения

Ишемическая болезнь сердца (ИБС, коронарные заболевания сердца; лат. morbus ischaemicus cordis, от греч. ἰσχαιμία — исхайми́а — «ишемия», от ἴσχω — и́схо — «задерживать, останавливать» и αἷμα — айма — «кровь») — состояние, вызываемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом (гипоксия) и питательными веществами.

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.