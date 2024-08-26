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Есть периоды, когда родителям следует внимательно следить за весом детей — специалист по питанию

Родителям следует внимательно следить за весом детей в пубертатный период — нутрициолог
0:54
Здоровье

Нутрициолог Ольга Панова заявила, что есть 2 периода, когда родителям следует внимательно следить за весом ребёнка. Об этом она рассказала в интервью радио "Sputnik".

Родителям следует внимательно следить за весом детей в пубертатный период — нутрициолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам специалиста, для здоровья детей важно, чтобы у них не было избыточной массы тела в 5 лет, а также в период полового созревания. В эти моменты организм растёт скачкообразно. 

"Если у ребёнка в эти моменты появляется лишний вес, то потом очень велик риск того, что это разовьётся в ожирение или диабет второго типа", — объяснила Ольга Панова.

Эксперт добавила, что детей следует приучать к спорту и правильному питанию. Необходимо отказаться от употребления продуктов, которые содержат в себе большое количество калорий и обладают минимальной пищевой ценностью.

Ранее Pravda.Ru писала, как изменить привычки для успешного похудения.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
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