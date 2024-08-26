Есть периоды, когда родителям следует внимательно следить за весом детей — специалист по питанию

Родителям следует внимательно следить за весом детей в пубертатный период — нутрициолог

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ольга Панова заявила, что есть 2 периода, когда родителям следует внимательно следить за весом ребёнка. Об этом она рассказала в интервью радио "Sputnik".

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По словам специалиста, для здоровья детей важно, чтобы у них не было избыточной массы тела в 5 лет, а также в период полового созревания. В эти моменты организм растёт скачкообразно.

"Если у ребёнка в эти моменты появляется лишний вес, то потом очень велик риск того, что это разовьётся в ожирение или диабет второго типа", — объяснила Ольга Панова.

Эксперт добавила, что детей следует приучать к спорту и правильному питанию. Необходимо отказаться от употребления продуктов, которые содержат в себе большое количество калорий и обладают минимальной пищевой ценностью.

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Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.