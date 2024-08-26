Биотехнолог Куликов рассказал, кому не рекомендуется есть сыры с плесенью

Биотехнолог Куликов: к сырам с плесенью следует относиться с осторожностью

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биотехнолог Дмитрий Куликов заявил, что беременным и кормящим женщинам, а также детям до 5 лет и пациентам с проблемами ЖКТ не следует есть сыры с плесенью. Об этом пишет агентство РИА Новости.

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Эксперт уточнил, что взрослым людям без проблем со здоровьем также желательно ограничить употребление сыров с плесенью.

"Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до 5 лет. Бри и камамбер отчасти полезны: они помогают синтезу витаминов группы В и здоровому пищеварению. Но взрослым людям не рекомендуется употреблять такие сыры более 40-50 граммов в сутки", — сообщил специалист.

Он добавил, что самым неприятным и даже опасным сыром является касу марцу. По словам Дмитрия Куликова, продукт производится на Сардинии из другого сорта сыра — сардинского пекорино. Он содержит в себе живые личинки мухи.

Ранее Pravda.Ru писала, как выбрать сыр.

Уточнения

Бри — мягкий сыр из коровьего молока, получивший своё имя по названию французской провинции, где его впервые стали делать.

Камамбе́р — сорт мягкого жирного сыра, изготавливаемый из коровьего молока. Имеет цвет от белого до светло-сливочного. Имеет нежный, чуть грибной вкус. Снаружи камамбер покрыт корочкой, образованной культурой Geotrichum candidum, поверх которой растёт белая плесень Penicillium camemberti.

Касу марцу — вид производимого на Сардинии сыра, известного содержанием в нём живых личинок сырной мухи. В переводе с сард. casu marzu обозначает "гнилой сыр", в разговорной речи также используется выражение "червивый сыр".