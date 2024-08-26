Почему картофель может стать ключом к здоровью сердца

Эндокринолог рассказала, что картофель снижает риск смерти на 4%

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Картофель, по мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, может помочь в значительном продлении жизни, если употреблять его в умеренных количествах. Она уточнила, что, согласно исследованиям норвежских учёных, ежедневное потребление всего 100 граммов картофеля снижает риск смерти от всех причин на 4%, особенно за счет сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инфаркт.

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Эти выводы основаны на анализе данных более 77 тысяч человек в возрасте от 18 до 63 лет, которые проходили медицинские обследования в период с 1974 по 1988 год и сообщали о своем питании. Причины смерти участников были уточнены через национальные реестры.

Результаты исследования показали, что люди, съедавшие 14 и более варёных картофелин в неделю, имели заметно меньший риск смерти по сравнению с теми, кто потреблял меньше шести картофелин.

Однако Зухра Павлова подчеркивает, что картофель должен быть частью сбалансированного рациона, а не употребляться в чрезмерных количествах. По её словам, картофель лучше всего варить, так как он обладает высоким "индексом нажористости", то есть дарит ощущение сытости на долгое время. Важно учитывать, что полезнее всего есть остывший картофель, поскольку при снижении температуры часть крахмала трансформируется в устойчивую форму, что помогает избежать резких скачков уровня глюкозы в крови и способствует росту полезных бактерий.

Павлова также советует избегать картофеля по вечерам из-за его высокого содержания сахара и полностью отказаться от жареной картошки и картофеля фри, так как они вредны для физического и психического здоровья. Врач рекомендует употреблять варёный картофель в "чистом" виде — без добавления масла, молока или жареного лука.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.