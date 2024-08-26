ВОЗ бьёт тревогу: как вирус Оропуш захватывает Южную Америку

ВОЗ предупредила о высоких рисках распространения лихорадки Оропуш
Лихорадка Оропуш — инфекция, передающаяся через укусы насекомых, продолжает распространяться в пяти странах Южной Америки: Боливии, Бразилии, Колумбии, Кубе и Перу. ВОЗ оценивает угрозу для населения региона как высокую.
На начало августа 2024 года зарегистрировано 8 078 подтвержденных случаев заражения вирусом Оропуш (OROV), включая два летальных исхода. В Бразилии также зафиксированы случаи внутриутробной смерти и выкидыша, а также четыре случая рождения детей с микроцефалией, которые могут быть связаны с этой инфекцией.
"Так как вирус Оропуш — новый и сложно идентифицируемый арбовирус для Северной и Южной Америки, его обнаружение и подтверждение требуют соблюдения особых положений Международных медико-санитарных правил (ММСП) и оперативного уведомления через установленные каналы", — отмечают в ВОЗ.
Этот протокол направлен на предотвращение неконтролируемого распространения инфекции.
Изначально OROV был локализован в районе Амазонки и передавался через укусы мошки Culicoides paraensis. Однако в последнее время ареал распространения вируса значительно расширился, и количество случаев выросло более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом.
ВОЗ связывает резкий рост распространения с изменением климата, вырубкой лесов и неконтролируемой урбанизацией, что способствует распространению болезни в новые регионы, включая неамазонские штаты Бразилии и страны, где ранее не фиксировались случаи, такие как Боливия и Куба.
Всемирная организация здравоохранения оценивает риск на региональном уровне как высокий, но на глобальном — как низкий.
Российские эксперты из Роспотребнадзора уверены, что риск завоза вируса в Россию минимален. Для выявления инфекции в стране уже разработаны тест-системы, которые будут использоваться для проверки пассажиров из пораженных регионов с симптомами лихорадки.
Популярные у российских туристов страны, такие как Куба, требуют соблюдения мер предосторожности:
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