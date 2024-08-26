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ВОЗ бьёт тревогу: как вирус Оропуш захватывает Южную Америку

Лихорадка Оропуш: что важно знать туристам о новой угрозе
2:47
Здоровье

ВОЗ предупредила о высоких рисках распространения лихорадки Оропуш

Лихорадка Оропуш: что важно знать туристам о новой угрозе
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Лихорадка Оропуш — инфекция, передающаяся через укусы насекомых, продолжает распространяться в пяти странах Южной Америки: Боливии, Бразилии, Колумбии, Кубе и Перу. ВОЗ оценивает угрозу для населения региона как высокую.

На начало августа 2024 года зарегистрировано 8 078 подтвержденных случаев заражения вирусом Оропуш (OROV), включая два летальных исхода. В Бразилии также зафиксированы случаи внутриутробной смерти и выкидыша, а также четыре случая рождения детей с микроцефалией, которые могут быть связаны с этой инфекцией.

"Так как вирус Оропуш — новый и сложно идентифицируемый арбовирус для Северной и Южной Америки, его обнаружение и подтверждение требуют соблюдения особых положений Международных медико-санитарных правил (ММСП) и оперативного уведомления через установленные каналы", — отмечают в ВОЗ.

Этот протокол направлен на предотвращение неконтролируемого распространения инфекции.

Изначально OROV был локализован в районе Амазонки и передавался через укусы мошки Culicoides paraensis. Однако в последнее время ареал распространения вируса значительно расширился, и количество случаев выросло более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

ВОЗ связывает резкий рост распространения с изменением климата, вырубкой лесов и неконтролируемой урбанизацией, что способствует распространению болезни в новые регионы, включая неамазонские штаты Бразилии и страны, где ранее не фиксировались случаи, такие как Боливия и Куба.

Всемирная организация здравоохранения оценивает риск на региональном уровне как высокий, но на глобальном — как низкий.

Российские эксперты из Роспотребнадзора уверены, что риск завоза вируса в Россию минимален. Для выявления инфекции в стране уже разработаны тест-системы, которые будут использоваться для проверки пассажиров из пораженных регионов с симптомами лихорадки.

Популярные у российских туристов страны, такие как Куба, требуют соблюдения мер предосторожности:

  • Защиты от укусов комаров и мошек.
  • Избегания мест с большим количеством насекомых.
  • Использования репеллентов и ношения закрытой одежды.
  • Проживание в местах с противомоскитными сетками на окнах.
  • При появлении симптомов — высокой температуры, мышечных и головных болей — важно незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о визите в страну с зарегистрированными случаями инфекции.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Лихора́дка (лат. febris) — симптом некоторых заболеваний, выражающийся повышенной относительно нормального для организма уровня температурой тела, неспецифическая защитная реакция организма в ответ на действие пирогенов (веществ, вызывающих повышение температуры), реализуемая за счёт временной перестройки системы терморегуляции.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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