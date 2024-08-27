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Будущее стоматологии: машины против кариеса

Роботы и здоровье зубов: что нас ждёт в будущем?
2:48
Здоровье

Роботы всё активнее проникают в медицину, и стоматология не осталась в стороне. Недавно робот-дантист провел свою первую полностью автоматизированную операцию, демонстрируя перспективы для будущего медицины. По данным Международной федерации робототехники, темпы роста рынка робототехники за последние пять лет составляют 10-11% ежегодно, что отражает расширение возможностей и доступность этих технологий.

Роботы и здоровье зубов: что нас ждёт в будущем?
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

От первого шага до результата.

Процесс автоматизированного лечения зубов, предложенный компанией Perceptive, начинается с проведения 3D-сканирования полости рта с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ). Этот метод создает детализированную 3D-модель, на которой четко видны зубы, десны и даже нервы. Использование ОКТ исключает вредное рентгеновское излучение, так как для построения модели применяются только световые лучи. Точность обнаружения кариеса при этом достигает 90%.

Как работает робот

После завершения ОКТ робот-хирург берёт на себя дальнейшее лечение. Система с искусственным интеллектом анализирует результаты сканирования и разрабатывает план операции. Одним из ключевых направлений является подготовка зубов под коронки. Обычная процедура, требующая двух визитов и примерно двух часов, с помощью робота сокращается до 15 минут. Робот также устанавливает пломбы быстрее и точнее, чем это делают стоматологи, подчеркивают представители Perceptive.

По утверждению компании, робот может безопасно работать даже при сложных условиях, предсказуемо реагируя на возможные движения пациента во время процедуры. Проведенные испытания на людях показали положительные результаты.

Генеральный директор Perceptive, Крис Чириелло, с гордостью отметил: "Проведение первой в мире полностью автоматизированной стоматологической процедуры — это настоящий прорыв. Наше решение повышает доступность медицинской помощи, улучшает опыт пациентов и конечные результаты лечения".

Перспективы внедрения

Стоматолог и член консультативного совета Perceptive Карим Заклама, стоматолог и член консультативного совета Perceptive, добавил: "Роботизированная система с ИИ изменит подход к стоматологии. Мы сможем улучшить качество обслуживания пациентов благодаря упрощению процедур и повышению их комфорта. Новейшие методы визуализации позволяют диагностировать проблемы на ранних стадиях с большей точностью, а сокращение времени лечения увеличивает пропускную способность клиник".

Уточнения

Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением её органического матрикса. В конечном итоге это приводит к разрушению твёрдых тканей зуба с образованием полости в дентине, а при отсутствии лечения — к возникновению воспалительных осложнений со стороны пульпы и периодонта.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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