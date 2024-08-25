Эффект плацебо: гастроэнтеролог рассказала, для кого пробиотики бесполезны

Врач Заварзина: не существует достаточных доказательств эффективности пробиотиков

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стремление улучшить состояние микрофлоры желудочно-кишечного тракта с помощью пробиотиков может не принести желаемого результата. Гастроэнтеролог Наталья Заварзина сообщила, что эффективность и, что особенно важно, безопасность этих препаратов пока не доказана, как сообщает Газета.Ru.

Фото: flickr.com by Рассел Бернис, CC BY 2.0

"Их польза наблюдалась только в некачественных исследованиях, поэтому она может быть обусловлена эффектом плацебо. В качественных исследованиях не было заметной разницы между принимавшими пробиотики или плацебо", — отметила врач.

Врач отметила, что здоровым людям не рекомендуется принимать пробиотики. Их использование может быть целесообразным только после лечения антибиотиками.