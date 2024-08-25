Воспаления и мутации: онколог назвал ужасающие последствия курения вейпов

Врач Нефёдов: в жидкости для вейпов содержатся опасные тяжёлые металлы

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Широко распространено мнение, что вейпы представляют собой безопасную альтернативу традиционным сигаретам. Однако, как утверждает кандидат медицинских наук Андрей Нефёдов, на самом деле они способны нанести организму аналогичный или даже больший ущерб. Специалист раскрыл опасные последствия использования вейпов, как сообщает Газета. Ru.

Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

Главную угрозу, по словам онколога, представляет способ доставки никотина в организм. Врач подчеркнул, что вдыхание пара может привести к непредсказуемым последствиям, поскольку жидкости для вейпов содержат тяжелые металлы и другие химические соединения, негативно влияющие на лёгкие. В частности, глицерин образует пленку на внутренней поверхности органа, затрудняя дыхание.

"Никотин помимо зависимости вызывает воспаление и повреждение ткани лёгкого. Пропиленгликоль раздражает и сушит дыхательные пути, отсюда и появляется характерный сухой кашель курильщика", — уточнил врач.

Нефёдов также отметил, что содержащиеся в паре канцерогены вызывают воспалительные процессы и мутации легочных тканей. Хотя прямая связь между вейпингом и раком легких пока не установлена, врач предупреждает, что функции дыхательной системы однозначно снижаются, что может привести к необратимым последствиям для здоровья вейпера.

Уточнения

Никоти́н (от лат. Nicotiána — табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2-14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце. Никотиновые алкалоиды (анабазин и др.) также присутствуют в листьях коки.

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.