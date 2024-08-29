Как ромашковый чай помогает уснуть

Ромашка и её роль в улучшении сна и снижении стресса

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ромашковый чай и безалкогольные коктейли с его использованием набирают популярность благодаря своему успокаивающему воздействию. Появились рецепты напитков с ромашкой, которые способствуют улучшению сна.

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Один из таких вариантов: заварить ромашковый чай, добавить сок грейпфрута и газированный напиток. Ромашка содержит антиоксидант апигенин, который помогает уменьшить беспокойство и активировать в мозге рецепторы, отвечающие за сон.

Ромашка особенно полезна для пожилых людей и страдающих бессонницей. Она не только улучшает качество сна, но и помогает при желудочно-кишечных расстройствах и воспалениях. Для лучшего эффекта рекомендуется выпить ромашковый чай за 30 минут до сна.

Уточнения

Рома́шка апте́чная или Ромашка лека́рственная, или Ромашка обо́дранная (лат. Matricāria chamomīlla), — однолетнее травянистое растение; вид рода Ромашка (Matricaria) семейства Астровые (Сложноцветные), типовой вид этого рода. == Литература == Matricaria Chamomilla // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с. 207. Ромашка аптечная (ромашка лекарственная) — Matricaria chamomilla L. // Атлас лекарственных растений СССР / Гл. ред. акад. Н. В. Цицин; ВИЛАР. — М.: Госмедиздат, 1962. — С. 490—492. — 703 с. Блинова К. Ф. и др. Ромашка аптечная (Ромашка ободранная) // Ботанико-фармакогностический словарь : Справ. пособие / Под ред. К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева. — М.: Высш. шк., 1990. — С. 232—233. — ISBN 5-06-000085-0. Гаммерман А. Ф., Гром И. И. Ромашка аптечная, или ободранная // Дикорастущие лекарственные растения СССР. — М.: Медицина, 1976. — С. 255—257. Ковалёва Н. Г. Ромашка аптечная — Matricaria recutita // Лечение растениями. Очерки по фитотерапии. — М.: Медицина, 1972. — С. 212—214.

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени. == Литература == Бережкова Л. В., врач-невролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Как избавиться от бессонницы. — Санкт-Петербург: Нева, 2003. — 57 с. — ISBN 5-7654-3166-6. Стивенс, Саша. Сон без забот: Невероятное открытие в лечении бессонницы и недосыпания. — М.: Издательство «Э», 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-699-81510-4.