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Почему хороший аппетит не показатель здоровья

Эндокринолог объяснила, почему важно различать голод и аппетит
0:40
Здоровье

Эндокринолог Мария Калошина рассказала о различиях между голодом и аппетитом и подчеркнула опасности, которые может скрывать хороший аппетит. Голод — это физиологическое состояние, когда организму требуются энергия и питательные вещества, и его игнорировать нельзя.

Эндокринолог объяснила, почему важно различать голод и аппетит
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Аппетит же — это желание поесть, чаще всего ради удовольствия, которое может быть вызвано эмоциональными и социальными факторами, такими как стресс или соблазнительный вид еды.

Часто именно аппетит приводит к перееданию и набору лишнего веса. Важно различать эти состояния, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ. Иногда различают чувство голода и аппетит — желание «перекусить», вызванное запахом или видом пищи, социальной обстановкой (например, «за компанию»), психическим состоянием («заедание» азарта, печали, страха). == Литература == С. Н. Удинцев, Ю. Ю. Гичев. «Легендарная диета Аткинса: правда и вымысел». — Новосибирск, 2009. Анохин П. К. Узловые вопросы в изучении высшей нервной деятельности, в кн.: Проблемы высшей нервной деятельности. М., 1949. Уголев А. М., Кассиль В. Г. Физиология аппетита, «Успехи современной биологии». — 1961. Т. 51, в. 3; Уголев А. М., Кассиль В. Г. Пищевое поведение и регуляция гомеостаза, в кн.: Сложные формы поведения. М. — Л., 1965. Аппетит // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Го́лод чувство голода — субъективное физическое ощущение потребности приёма еды; он возникает при недостатке в крови веществ, необходимых для дальнейшего существования организма. == Литература == Тарханов И. Р. Голод // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Гл. 9. Пищеварение // Физиология человека : учебн. для студ. мед. вузов / под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. — 2 изд., перераб. и доп. — М. : Медицина, 2003. — 656 с. — (Учебная литература для студентов медицинских вузов). — 10 000 экз. — УДК 612(075). — ISBN 5-225-04729-7.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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