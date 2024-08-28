Как бани-бочки могут нанести вред здоровью

Дерматолог объяснила риски инфекций в банях-бочках

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бани-бочки, популярные в последние годы, могут быть источником серьёзных инфекций, предупредила дерматолог Александра Филева. Влажная среда внутри таких бань создает идеальные условия для размножения бактерий, вызывающих кожные, мочеполовые и кишечные заболевания.

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Также есть риск заразиться грибковыми инфекциями и вирусом папилломы человека. Из-за малых размеров и специфической конструкции такие бани хуже проветриваются и сушатся по сравнению с традиционными.

Врач рекомендовала соблюдать меры предосторожности: всегда использовать тапочки, класть полотенце на полки и избегать алкоголя, который увеличивает риск сердечно-сосудистых проблем.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). Часто в это понятие вкладывается весь комплекс действий, осуществляемых человеком в бане или связанных с ней. == Литература == Бани // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913. Шангина И. И. Баня (мыльня) // Русский традиционный быт: Энциклопедический словарь. — СПб.: Азбука-Классика, 2003. — С. 27—35. — 688 с. — 5000 экз. — ISBN 5-352-00337-X. Баня // Техническая энциклопедия. Том 2. — М.: Советская энциклопедия, 1928. — Стб. 230—243.

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной. == Литература == Пиневич А. В. Микробиология. Биология прокариотов: в 3 т. — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2006. — ISBN 5-288-04056-7. Нетрусов А. И., Котова И. Б. Микробиология. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 384 с. — ISBN 978-5-7695-7979-0. Современная микробиология: в 2 т / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. — М.: Мир, 2005.