Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НИКИ детства осмотрел тысячи детей в поселениях Подмосковья
Туристка рассказала об ужасных условиях на базе отдыха в Алтае
Какие китайские машины лидируют на внутреннем рынке КНР
Киев экстренно формирует на Западе новые бригады из беженцев
Правильное время для сбора свеклы: что важно учитывать
Рецепт приготовления капустного салата по-немецки
Не игнорируйте эти признаки: как распознать, что кошка грустит
Почему кошки испытывают стресс из-за закрытых дверей
Парфюм может провоцировать головную боль. Как ее предотвратить?

Неожиданные причины запаха изо рта

Стоматолог назвала факторы, ухудшающие запах изо рта
1:04
Здоровье

Неприятный запах изо рта может быть вызван не только плохой гигиеной, но и рядом других причин. Стоматолог Татьяна Сумцова выделяет пять факторов, часто не связанных с зубами.

Стоматолог назвала факторы, ухудшающие запах изо рта
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Среди них проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью, почками, а также дыхательной системой. Врач рекомендует проходить обследование при наличии запаха, если он не связан с зубными заболеваниями.

Кроме того, пища, вредные привычки и определённые лекарства могут ухудшать запах. Например, чеснок, лук и специи остаются в дыхании долгое время, как и последствия курения или алкоголя. Некоторые лекарства, такие как антибиотики, способны нарушить микрофлору кишечника, что также приводит к галитозу.

Важную роль играет слюноотделение, и недостаток жидкости может усугублять проблему. Татьяна подчеркивает необходимость поддерживать водный баланс для нормальной работы организма и предотвращения неприятного запаха.

Уточнения

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке). Зубы предназначены для захвата, удержания и пережёвывания пищи, кроме того у хищников они используются ещё и для её разрывания, а у некоторых животных (слоны, моржи и другие) имеются особые зубы — бивни, которые используются в качестве орудия для добывания пищи, а также в качестве оружия для защиты или нападения. == Литература == Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — С. 219. — 831 с. — 100 000 экз. Зайцев А. В., Артемьев А. В. Одонтологические органы в истории позвоночных. — Полтава: Дивосвіт, ИЦ «Археология», 2006. — 108 с.

Микрофлора (микробиота)— совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания. Микробиота водоёмов, воздуха, горных пород, почвы очень разнообразна, микробиота рубца жвачных, поровых растворов разных видов почв и т. п. более специфична и включает микроорганизмы, находящиеся в тесных пищевых связях. == Литература == Кузнецов С. И. Микрофлора озёр и её геохимическая деятельность / АН СССР. Ин-т биологии внутр. вод; Ред. Б. К. Штегман; Худож. М. И. Разулевич. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1970. — 440 с. — 1250 экз. Кишечная флора — статья из Большой советской энциклопедии.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
На Угледарском фронте российская армия освободила Константиновку Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Секреты безопасной мойки двигателя: от генератора до проводки
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
Уход за пионами в сентябре: главное
Уход за пионами в сентябре: главное
Последние материалы
НИКИ детства осмотрел тысячи детей в поселениях Подмосковья
Туристка рассказала об ужасных условиях на базе отдыха в Алтае
Какие китайские машины лидируют на внутреннем рынке КНР
Киев экстренно формирует на Западе новые бригады из беженцев
Правильное время для сбора свеклы: что важно учитывать
Рецепт приготовления капустного салата по-немецки
Не игнорируйте эти признаки: как распознать, что кошка грустит
Вьетнамский журналист Нгуен Данг Фат: "Конфронтация между Россией и США может быть вечной"
Почему кошки испытывают стресс из-за закрытых дверей
Парфюм может провоцировать головную боль. Как ее предотвратить?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.