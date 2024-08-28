Неожиданные причины запаха изо рта

Стоматолог назвала факторы, ухудшающие запах изо рта

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неприятный запах изо рта может быть вызван не только плохой гигиеной, но и рядом других причин. Стоматолог Татьяна Сумцова выделяет пять факторов, часто не связанных с зубами.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Среди них проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью, почками, а также дыхательной системой. Врач рекомендует проходить обследование при наличии запаха, если он не связан с зубными заболеваниями.

Кроме того, пища, вредные привычки и определённые лекарства могут ухудшать запах. Например, чеснок, лук и специи остаются в дыхании долгое время, как и последствия курения или алкоголя. Некоторые лекарства, такие как антибиотики, способны нарушить микрофлору кишечника, что также приводит к галитозу.

Важную роль играет слюноотделение, и недостаток жидкости может усугублять проблему. Татьяна подчеркивает необходимость поддерживать водный баланс для нормальной работы организма и предотвращения неприятного запаха.

Уточнения

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке). Зубы предназначены для захвата, удержания и пережёвывания пищи, кроме того у хищников они используются ещё и для её разрывания, а у некоторых животных (слоны, моржи и другие) имеются особые зубы — бивни, которые используются в качестве орудия для добывания пищи, а также в качестве оружия для защиты или нападения. == Литература == Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — С. 219. — 831 с. — 100 000 экз. Зайцев А. В., Артемьев А. В. Одонтологические органы в истории позвоночных. — Полтава: Дивосвіт, ИЦ «Археология», 2006. — 108 с.

Микрофлора (микробиота)— совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания. Микробиота водоёмов, воздуха, горных пород, почвы очень разнообразна, микробиота рубца жвачных, поровых растворов разных видов почв и т. п. более специфична и включает микроорганизмы, находящиеся в тесных пищевых связях. == Литература == Кузнецов С. И. Микрофлора озёр и её геохимическая деятельность / АН СССР. Ин-т биологии внутр. вод; Ред. Б. К. Штегман; Худож. М. И. Разулевич. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1970. — 440 с. — 1250 экз. Кишечная флора — статья из Большой советской энциклопедии.