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Лёд, задержка дыхания и валокордин: что делать при тахикардии

Кардиолог объяснил, как снизить пульс при приступе тахикардии
0:44
Здоровье

Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как справиться с внезапным приступом тахикардии. Часто он возникает из-за испуга, но также может быть симптомом серьёзных нарушений сердечного ритма. Это важно, так как тахикардия может быть опасной, если частота пульса превышает 100 ударов в минуту.

Кардиолог объяснил, как снизить пульс при приступе тахикардии
Фото: Flickr by agilemktg1, PDM

Кардиолог предложил несколько методов купирования:

  • задержка дыхания,
  • обмывание холодной водой,
  • прикладывание льда,
  • давление на глазные яблоки.

Если это не помогает, можно принять 40 капель валокордина. В случае отсутствия эффекта важно незамедлительно вызвать скорую помощь. Эти меры помогут избежать возможных осложнений при приступе.

Уточнения

Тахикардия (от др.-греч. ταχύς — быстрый и καρδία — сердце) — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 100 и более ударов в минуту. == Литература == Пароксизмальная тахикардия / Сумароков А. В., Богословский В. А. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1982. — Т. 18 : Остеопатия — Переломы. — 528 с. : ил. Фибрилляция желудочков сердца / Семёнов В. H. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1985. — Т. 26 : Углекислые воды. — 560 с. : ил.

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения. == Литература == Глаз // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Г. Е. Крейдлин. Жесты глаз и визуальное коммуникативное поведение // Труды по культурной антропологии М.: 2002. С. 236—251 Быков В. Л. Частная гистология человека (рус.). — СПб.: Сотис, 2001. — 304 с. — ISBN 5-85503-116-0.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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