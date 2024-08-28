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Простые правила, которые сохранят пломбу надолго

Стоматолог назвала основные причины снижения срока службы пломб
0:48
Здоровье

Для увеличения срока службы пломбы стоматолог Сэсэгма Цыбенова советует соблюдать регулярную гигиену полости рта и проходить профилактические осмотры у специалиста. По её словам, если пациент соблюдает все рекомендации и процедуры, а врач следует протоколу лечения, пломба может служить очень долго.

Стоматолог назвала основные причины снижения срока службы пломб
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, CC0

Однако многие люди пренебрегают этими правилами, что приводит к необходимости замены пломб. Причиной также может быть ошибка врача при установке.

Несоблюдение гигиены или неправильное лечение способствуют развитию кариеса под пломбой, что может привести к более серьёзным проблемам, таким как необходимость депульпирования зуба. Важно вовремя обратиться к врачу, иначе последствия могут быть критическими.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи. == Литература == Бажанов Н. Н. Стоматология. — М.: «Медицина», 1990. Боровский Е. В. и соов. Терапевтическая стоматологи. — М., 1998. Герценштейн Г. М. Зубные врачи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке). Зубы предназначены для захвата, удержания и пережёвывания пищи, кроме того у хищников они используются ещё и для её разрывания, а у некоторых животных (слоны, моржи и другие) имеются особые зубы — бивни, которые используются в качестве орудия для добывания пищи, а также в качестве оружия для защиты или нападения. == Литература == Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — С. 219. — 831 с. — 100 000 экз. Зайцев А. В., Артемьев А. В. Одонтологические органы в истории позвоночных. — Полтава: Дивосвіт, ИЦ «Археология», 2006. — 108 с.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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