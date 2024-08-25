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Россиянам рассказали, как наладить работу кишечника

Эндокринолог Павлова: работу кишечника можно наладить с помощью раннего подъёма
0:39
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова дала рекомендации насчёт того, как наладить работу кишечника. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Эндокринолог Павлова: работу кишечника можно наладить с помощью раннего подъёма
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам врача, людям следует есть больше овощей и фруктов, а также пить обычную воду. 

"Правильно питаться: поменьше "мусорной еды", побольше обычной воды, овощей и фруктов. Например, киви и чернослив считаются одними из лучших продуктов от запоров", — отметила специалист. 

Также эксперт порекомендовала заниматься спортом и вставать пораньше. По её словам, с 5 до 7 утра — активное время работы толстого кишечника.

Ранее Pravda.Ru писала о продуктах, которые полезны для кишечника.

Уточнения

Кише́чник — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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