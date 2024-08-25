Россиянам рассказали, как наладить работу кишечника

Эндокринолог Павлова: работу кишечника можно наладить с помощью раннего подъёма

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова дала рекомендации насчёт того, как наладить работу кишечника. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

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По словам врача, людям следует есть больше овощей и фруктов, а также пить обычную воду.

"Правильно питаться: поменьше "мусорной еды", побольше обычной воды, овощей и фруктов. Например, киви и чернослив считаются одними из лучших продуктов от запоров", — отметила специалист.

Также эксперт порекомендовала заниматься спортом и вставать пораньше. По её словам, с 5 до 7 утра — активное время работы толстого кишечника.

Ранее Pravda.Ru писала о продуктах, которые полезны для кишечника.

Уточнения

Кише́чник — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.