Россиянам рассказали, как наладить работу кишечника

Эндокринолог Зухра Павлова дала рекомендации насчёт того, как наладить работу кишечника. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
По словам врача, людям следует есть больше овощей и фруктов, а также пить обычную воду.
"Правильно питаться: поменьше "мусорной еды", побольше обычной воды, овощей и фруктов. Например, киви и чернослив считаются одними из лучших продуктов от запоров", — отметила специалист.
Также эксперт порекомендовала заниматься спортом и вставать пораньше. По её словам, с 5 до 7 утра — активное время работы толстого кишечника.
Ранее Pravda.Ru писала о продуктах, которые полезны для кишечника.
Кише́чник — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
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