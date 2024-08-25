Россиянам рассказали, какие сладости являются самыми полезными для здоровья

Диетолог Лебедева заявила, что пастила из пектина — одна из самых полезных сладостей

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анастасия Лебедева сообщила, что мармелад, пастила и зефир из пектина являются самыми полезными сладостями для организма. Об этом она рассказала агентству РИА Новости.

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Отмечается, что пектин положительно воздействует на микрофлору кишечника, а также не оказывает влияния на уровень сахара в крови. При этом эксперт добавила, что в маленьких количествах можно употреблять сладости на основе творога.

"В небольших количествах — 100-120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный. Любая из этих сладостей будет менее вредна для здоровья, чем, например, конфета, потому что не будет содержать большого количества углеводов. Выбирая выпечку — лучше взять блины со сметаной, чем пирожное, печенье или кусок торта с кремом", — рассказала Анастасия Лебедева.

Ранее Pravda.Ru писала о вкусных и полезных десертах.

Уточнения

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты. Присутствуют во всех высших растениях, особенно во фруктах, и в некоторых водных растениях — примером является взморник морской.