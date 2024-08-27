Почему популярная доза кофеина грозит гипертонией

Почему регулярное употребление кофеина увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление более 400 мг кофеина в день может повысить риск гипертонии у здоровых молодых людей. Эксперты проанализировали данные 92 человек с нормальным давлением в возрасте от 18 до 45 лет.

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Оказалось, что 19,6% из них потребляли более 400 мг кофеина (эквивалентно четырем чашкам кофе или двум энергетикам) пять дней в неделю и чаще. У таких участников отмечались повышенные частота сердечных сокращений и артериальное давление после физической нагрузки.

Специалисты полагают, что кофеин влияет на вегетативную нервную систему, что может повышать давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, деменцию и сердечную недостаточность. Дополнительными факторами риска являются алкоголь, курение, избыток соли и нехватка физической активности.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. == Литература == Беликов, В. Г. Фармацевтическая химия : в 2 ч. : учебн. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. . — М. : МЕДпресс-информ, 2007. — 624 с. — ISBN 5-98322-206-6. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебн.. — 9-е изд., перераб., испр. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медицина, 2006. — С. 256. — 736 с. — ISBN 5-9704-0264-8.

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях. == Литература == Курение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Богданов И. Дым отечества, или Краткая история табакокурения. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 280 с. — (Культура повседневности). 3000 экз., ISBN 5-86793-492-6 Управление рисками (Серия «Harvard Business Review: 10 лучших статей») = On Managing Risk. — М.: Альпина Паблишер, 2022. — С. 206. — ISBN 978-5-9614-8186-0.