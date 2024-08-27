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Почему нельзя сразу брать в руки телефон после сна

Кардиолог рассказала, почему не стоит использовать телефон сразу после пробуждения
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Здоровье

Кардиолог Ольга Бокерия поделилась рекомендациями по утренним привычкам и физической активности. По её словам, использование телефона сразу после пробуждения вредит мозгу, нарушая его естественные переходы между стадиями активности, что вызывает ненужный стресс.

Кардиолог рассказала, почему не стоит использовать телефон сразу после пробуждения
Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Она советует воздержаться от использования телефона в первые полчаса после сна и перед засыпанием. Также врач подчеркнула важность регулярных занятий спортом.

Занятия не только укрепляют тело, но и улучшают настроение за счёт выработки "гормона радости". Регулярная физическая активность, по её мнению, даёт ощутимый положительный эффект.

Уточнения

Со́товый телефо́н или моби́льный телефо́н, — телефон, предназначенный для работы в сетях сотовой связи; использует приёмопередатчик радиодиапазона и традиционную телефонную коммутацию для осуществления телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети. == Литература == Муртазин Э. От «кирпича» до смартфона. Удивительная эволюция мобильного телефона. — М.: «Альпина Паблишер», 2012. — 234 с. — ISBN 978-5-9614-1734-0. Островcкий А. В. История мировой и отечественной связи. — СПб.: СПБГУТ, 2011. — 310 с. — ISBN 978-5-89160-075-1

Эндорфи́ны (эндогенные (др.-греч. ἐνδογενής ‘рождённый внутри’) + морфины (от имени древнегреческого бога Морфея (др.-греч. Μορφεύς ‘формирующий [сны]’)) — группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами (морфиноподобными соединениями), которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние. == Литература == Эндорфины : сб. : пер. с англ. / под ред. Э. Коста, М. Трабукки. — Москва: МИР, 1981. Опиоидные пептиды // Химическая энциклопедия

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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