Почему нельзя сразу брать в руки телефон после сна

Кардиолог рассказала, почему не стоит использовать телефон сразу после пробуждения

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Ольга Бокерия поделилась рекомендациями по утренним привычкам и физической активности. По её словам, использование телефона сразу после пробуждения вредит мозгу, нарушая его естественные переходы между стадиями активности, что вызывает ненужный стресс.

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Она советует воздержаться от использования телефона в первые полчаса после сна и перед засыпанием. Также врач подчеркнула важность регулярных занятий спортом.

Занятия не только укрепляют тело, но и улучшают настроение за счёт выработки "гормона радости". Регулярная физическая активность, по её мнению, даёт ощутимый положительный эффект.

Уточнения

Со́товый телефо́н или моби́льный телефо́н, — телефон, предназначенный для работы в сетях сотовой связи; использует приёмопередатчик радиодиапазона и традиционную телефонную коммутацию для осуществления телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети. == Литература == Муртазин Э. От «кирпича» до смартфона. Удивительная эволюция мобильного телефона. — М.: «Альпина Паблишер», 2012. — 234 с. — ISBN 978-5-9614-1734-0. Островcкий А. В. История мировой и отечественной связи. — СПб.: СПБГУТ, 2011. — 310 с. — ISBN 978-5-89160-075-1

Эндорфи́ны (эндогенные (др.-греч. ἐνδογενής ‘рождённый внутри’) + морфины (от имени древнегреческого бога Морфея (др.-греч. Μορφεύς ‘формирующий [сны]’)) — группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами (морфиноподобными соединениями), которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние. == Литература == Эндорфины : сб. : пер. с англ. / под ред. Э. Коста, М. Трабукки. — Москва: МИР, 1981. Опиоидные пептиды // Химическая энциклопедия