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Купание в ледяной воде — ключ к крепкому иммунитету и спокойному сну

Врач-педиатр о влиянии холодной воды на психическое здоровье и снижение стресса
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Здоровье

Купание в холодной воде — это мощный способ укрепления здоровья, подходящий как для физического, так и психического благополучия. Врач-педиатр Луиза Аббясова объясняет, что погружение в холодную воду стимулирует циркуляцию крови, усиливает иммунитет и помогает бороться с воспалениями.

Врач-педиатр о влиянии холодной воды на психическое здоровье и снижение стресса
Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, CC BY-SA 4.0

Рекомендации включают постепенное снижение температуры воды, чтобы избежать переохлаждения. Практика улучшает работу сердечно-сосудистой системы, активизирует обмен веществ и способствует снижению стресса.

Также купание помогает вырабатывать бурый жир, улучшает состояние кожи и способствует более качественному сну. Регулярные процедуры закаливают организм, повышают устойчивость к холоду и улучшают психическое здоровье.

Уточнения

Купа́ние — процесс погружения в воду и плавания, с целью обмывания или оздоровления, относится к гигиеническим и лечебно-профилактическим процедурам[страница не указана 406 дней], также популярное развлечение. == Литература == Купания // Краткая Медицинская Энциклопедия / Гл. ред. Б. В. Петровский. — 2-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — Т. 2: Криз гипертонический — Риккетсии. — С. 26. — 608 с. — ISBN 5-85270-056-8. Купаться // Толковый словарь русского языка : в 4 т. / гл. ред. Б. М. Волин, Д. Н. Ушаков (т. 2—4) ; сост. Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков ; под ред. Д. Н. Ушакова. — М. : Государственный институт «Советская энциклопедия» (т. 1) : ОГИЗ (т. 1) : Государственное издательство иностранных и национальных словарей (т. 2—4), 1935—1940.

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды. == Литература == Иммунитет / Косяков П. H., Лейкина E. С., Гордеева Л. М., Михайлова 3. М. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1978. — Т. 9 : Ибн-Рошд — Йордан. — 483 с. : ил. Иммунитет // Ветеринарный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с. Галактионов В. Г. . Эволюционная иммунология. — М.: Академкнига, 2005. — 408 с. — ISBN 5-94628-103-8.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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